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Генсек ЛАГ поддержал межливийскую мирную инициативу
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РИА Новости

Генсек ЛАГ поддержал межливийскую мирную инициативу

22:36 06.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль-Гейт на V министерской сессии Российско-Арабского Форума сотрудничества в Москве. 16 апреля 2019
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль-Гейт на V министерской сессии Российско-Арабского Форума сотрудничества в Москве. 16 апреля 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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БЕЙРУТ, 6 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт приветствовал объявленную Египтом межливийскую мирную инициативу, включающую в себя полное прекращение огня.
В субботу в Каире состоялась встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По окончании встречи политики выступили на совместной пресс-конференции, на которой глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования.
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"Ахмад Абуль Гейт приветствовал все усилия и в частности арабские, направленные на прекращение кровопролития ливийцев и полное прекращение огня", - написано в опубликованном ЛАГ заявлении.
Гейт призвал продолжить переговоры военной комиссии под эгидой миссии ООН в Ливии и возобновить политический диалог между ливийским сторонами.
В Женеве проходили переговоры военной комиссии 5+5: в состав комиссии вошли пять старших офицеров со стороны Правительства национального согласия и пять старших офицеров из Ливийской национальной армии. Переговоры шли под руководством спецпосланника ООН по Ливии Гасана Саламе и главы миссии ООН по поддержке в Ливии. Второй раунд консультаций завершился 23 февраля.
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Ахмед Абуль ГейтАкиля СалехХалифа ХафтарЛига арабских государствЛивияЕгипетВ мире
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