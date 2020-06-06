Новак раскрыл подробности новой договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на июль, рассказал глава Минэнерго Александр Новак.
Причины
По словам министра, такое решение принято для усиления влияния сделки, достигнутой в середине апреля.
"Чтобы рынок сбалансировался, снизить риски и неопределенность, которые мы еще видим", — пояснил Новак.
Другой причиной продления сокращения он назвал переизбыток запасов.
"Мы должны выйти на дефицит", — подчеркнул глава Минэнерго.
Он назвал это решение правильным, добавив, то все российские компании поддержали продление сокращения до конца июля.
Условия сделки
Новак также отметил, что все параметры сделки сохранились на июль. При этом министр допустил, что сроки сделки, заключенной до 2022 года, могут поменять в меньшую или большую сторону.
"Рынок настолько непредсказуем, волатилен, во многом зависит от экономической ситуации в мире. Мы и так приняли достаточно большой, длительный срок действия соглашения: если раньше это было шесть месяцев, максимум девять, то сегодня — два года. Это сигнал рынку, что мы в течение двух лет как минимум будем смотреть и принимать совместные действия по балансировке рынка", — заявил он.
Глава Минэнерго добавил, что страны, недовыполнявшие условие сделки, дополнительно сократят добычу в течение нескольких месяцев.