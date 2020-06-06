Новак раскрыл подробности новой договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи

Причины

Условия сделки

Новак также отметил, что все параметры сделки сохранились на июль. При этом министр допустил, что сроки сделки, заключенной до 2022 года, могут поменять в меньшую или большую сторону.

"Рынок настолько непредсказуем, волатилен, во многом зависит от экономической ситуации в мире. Мы и так приняли достаточно большой, длительный срок действия соглашения: если раньше это было шесть месяцев, максимум девять, то сегодня — два года. Это сигнал рынку, что мы в течение двух лет как минимум будем смотреть и принимать совместные действия по балансировке рынка", — заявил он.