Число случаев коронавируса в Турции возросло на 878 за сутки

АНКАРА, 6 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 878, скончался 21 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 878 новых случаев, всего заразившихся - 169 218. Мы потеряли сегодня 21 пациента, всего умерших - 4669. Вылечились сегодня 1922 пациента, всего - 135 322", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.
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