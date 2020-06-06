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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T22:25
https://ria.ru/20200606/1572576215.html
Число случаев коронавируса в Турции возросло на 878 за сутки
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568899698_0:73:3014:1768_1036x0_80_0_0_9939d57092f5499fdadb2339f4afb2ee.jpg
РИА Новости

Число случаев коронавируса в Турции возросло на 878 за сутки

22:25 06.06.2020
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 6 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 878, скончался 21 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 878 новых случаев, всего заразившихся - 169 218. Мы потеряли сегодня 21 пациента, всего умерших - 4669. Вылечились сегодня 1922 пациента, всего - 135 322", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
200010
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТурцияВ мире
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