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2020-06-06T22:24
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Армия Хафтара перешла в контратаку в районе города Мисрата
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РИА Новости

Армия Хафтара перешла в контратаку в районе города Мисрата

22:24 06.06.2020
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© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
Военнослужащие Ливийской национальной армии
© AP Photo / Mohammad Hannon
БЕЙРУТ, 6 июн - РИА Новости. Силы Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара провели контратаку к востоку от города Мисрата, заявил на пресс-конференции в субботу официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
"Наши вооруженные силы организовали контратаку против вооруженных формирований, поддерживаемых Турцией (силы Правительства национального согласия), в районе Хиша к востоку от Мисраты после серии авиаударов наших самолетов по вражеским позициям", - сказал Мисмари.
Представитель ЛНА отметил, что поддержка с воздуха наземным силам продолжается.
В ЛНА также заявили об отражении попыток сил ПНС атаковать город Сирт. По последним данным, бои переместились за пределы административных границ города.
Командование сил ПНС ранее заявляло, что в рамках операции "Вулкан гнева" их подразделения продвигаются сразу с нескольких направлений в сторону Сирта при поддержке самолетов с воздуха. В то время как части армии Хафтара продолжают отступать.
Военнослужащие Ливийской национальной армии
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Ахмед аль-МисмариПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарСиртЛивияВ мире
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