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2020-06-07T08:36
https://ria.ru/20200606/1572576125.html
Захарова предупредила о зеркальном ответе на высылку дипломатов из Чехии
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РИА Новости

Захарова предупредила о зеркальном ответе на высылку дипломатов из Чехии

22:17 06.06.2020 (обновлено: 08:36 07.06.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга . Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Москва учтет высылку двух российских дипломатов при выстраивании отношений с Прагой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она напомнила, что ранее внешнеполитическое ведомство охарактеризовало решение Чехии как "недружественный и хамский поступок".
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
5 июня, 16:32
Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
"Неприличный поступок. Но, конечно, будут и ответные меры", — сказала дипломат в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
Она пояснила, что Россия намерена принять зеркальные и асимметричные решения.
Накануне чешский премьер Андрей Бабиш сообщил о решении выслать двух российских дипломатов из страны. Председатель правительства аргументировал это тем, что сотрудники посольства якобы были связаны с историей о перевозке в Чехию яда рицина.
Позднее замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов рассказал РИА Новости, что объявленные персоной нон-грата россияне должны покинуть страну в течение 48 часов.
В конце апреля чешский еженедельник Respekt написал со ссылкой на источники в спецслужбах, в начале месяца в Прагу прилетел мужчина с российским дипломатическим паспортом и привез в чемодане яд. По данным издания, он последовал в российское посольство.
В середине мая чешское ТВ заявил, что тот мужчина — исполняющий обязанности главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков. Местные СМИ утверждали, что полиция взяла под охрану из-за него трех чешских политиков, связанных с переименованием площади перед дипмиссией в честь Бориса Немцова, установкой памятника власовцам и сносом монумента советскому маршалу Ивану Коневу.
Посольство России опровергло сообщения о привезенном яде. Российские дипломаты назвали подобные обвинения "вопиющими и гнусными". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту информацию очередной уткой. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров заявлял, что никто не предъявил доказательство того, что российские граждане пытались кого-то отправить в Чехии.
Флаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге
5 июня, 15:53
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2020 годах
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Высылка двух сотрудников российского посольства в ЧехииРоссияМария ЗахароваАндрей БабишСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваЧехияВ мире
Популярные комментарии
Последуют ли зеркальные меры? Много пальчиком грозит МИД, только мало что делает.
7 июня, 00:02
Арсений Новиков
5910109
И нам ещё говорят что нас уважать стали в международных отношениях, какие то карликовые государства нас как хотят так и, в общем издеваются
7 июня, 01:56
Николай Евгения Сухоручкины
5900308
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