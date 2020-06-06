Захарова предупредила о зеркальном ответе на высылку дипломатов из Чехии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга . Архивное фото

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Москва учтет высылку двух российских дипломатов при выстраивании отношений с Прагой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что ранее внешнеполитическое ведомство охарактеризовало решение Чехии как "недружественный и хамский поступок".

"Соловьев LIVE" . "Неприличный поступок. Но, конечно, будут и ответные меры", — сказала дипломат в эфире YouTube-канала

Она пояснила, что Россия намерена принять зеркальные и асимметричные решения.

Андрей Бабиш сообщил о решении выслать двух российских дипломатов из страны. Председатель правительства аргументировал это тем, что сотрудники посольства якобы были связаны с историей о перевозке в Чехию яда рицина. Накануне чешский премьерсообщил о решении выслать двух российских дипломатов из страны. Председатель правительства аргументировал это тем, что сотрудники посольства якобы были связаны с историей о перевозке в Чехию яда рицина.

Россотрудничества Михаил Брюханов рассказал РИА Новости, что объявленные персоной нон-грата россияне должны покинуть страну в течение 48 часов. Позднее замглавыМихаил Брюханов рассказал РИА Новости, что объявленные персоной нон-грата россияне должны покинуть страну в течение 48 часов.

В конце апреля чешский еженедельник Respekt написал со ссылкой на источники в спецслужбах, в начале месяца в Прагу прилетел мужчина с российским дипломатическим паспортом и привез в чемодане яд. По данным издания, он последовал в российское посольство.

В середине мая чешское ТВ заявил, что тот мужчина — исполняющий обязанности главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков. Местные СМИ утверждали, что полиция взяла под охрану из-за него трех чешских политиков, связанных с переименованием площади перед дипмиссией в честь Бориса Немцова, установкой памятника власовцам и сносом монумента советскому маршалу Ивану Коневу.