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2020-06-07T10:26
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Непреклонные красавицы: проект преображения для пенсионеров
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РИА Новости
Непреклонные красавицы: проект преображения для пенсионеров
Стилисты, визажисты и фотографы из Магнитогорска доказывают: старость красива. Мастера объединились, чтобы помочь пожилым людям. Проект "Непреклонные" придумала стилист Кристина Гафарова. Его цель не просто изменить внешность, но и хорошо провести время, получить эмоции.
2020-06-06T22:18
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=6739584&type=mp4
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PT1M48S

Непреклонные красавицы: проект преображения для пенсионеров

22:18 06.06.2020 (обновлено: 10:26 07.06.2020)
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Стилисты, визажисты и фотографы из Магнитогорска доказывают: старость красива. Мастера объединились, чтобы помочь пожилым людям. Проект "Непреклонные" придумала стилист Кристина Гафарова. Его цель не просто изменить внешность, но и хорошо провести время, получить эмоции.
4940016
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