Непреклонные красавицы: проект преображения для пенсионеров
Стилисты, визажисты и фотографы из Магнитогорска доказывают: старость красива. Мастера объединились, чтобы помочь пожилым людям. Проект "Непреклонные" придумала стилист Кристина Гафарова. Его цель не просто изменить внешность, но и хорошо провести время, получить эмоции.
Стилисты, визажисты и фотографы из Магнитогорска доказывают: старость красива. Мастера объединились, чтобы помочь пожилым людям. Проект "Непреклонные" придумала стилист Кристина Гафарова. Его цель не просто изменить внешность, но и хорошо провести время, получить эмоции.
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