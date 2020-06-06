Непреклонные красавицы: проект преображения для пенсионеров

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Стилисты, визажисты и фотографы из Магнитогорска доказывают: старость красива. Мастера объединились, чтобы помочь пожилым людям. Проект "Непреклонные" придумала стилист Кристина Гафарова. Его цель не просто изменить внешность, но и хорошо провести время, получить эмоции.