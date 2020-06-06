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2020-06-06T22:40
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Эксперт оценил идею изменить правила медосвидетельствования водителей
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РИА Новости

Эксперт оценил идею изменить правила медосвидетельствования водителей

22:16 06.06.2020 (обновлено: 22:40 06.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевВрач Забайкальского краевого наркологического диспансера подписывает медицинское заключение после осмотра водителя
Врач Забайкальского краевого наркологического диспансера подписывает медицинское заключение после осмотра водителя
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Для проведения медосвидетельствования должны быть веские причины, заявил РБК председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин.
Так специалист прокомментировал новый проект Минздрава, согласно которому сдавать анализы на употребление алкоголя при получении медсправки нужно будет только тогда, когда нарколог выявит симптомы заболевания.

"Освидетельствование — это принудительная процедура, которая влечет за собой серьезные юридические последствия. Для ее проведения должны быть основания", — отметил Похмелкин.

По его словам, сейчас сотрудники Госавтоинспекции могут предложить сдать тест водителю, у которого есть хотя бы один из признаков опьянения. В случае отказа пройти проверку на месте его могут направить в медицинскую организацию.
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"Если врач до того, как подвергнуть человека процедуре, скажет, что внешних признаков опьянения нет, то хуже для автомобилистов не будет. Может быть, это, наоборот, кому-то поможет", — добавил Похмелкин.
В прошлом году Минздрав планировал внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования. Ведомство предложило обязать автомобилистов при получении или продлении водительских прав сдавать дополнительный анализ мочи на употребление наркотиков и психотропных веществ, а также анализ крови.
Из-за этого стоимость прохождения комиссии значительно вырастала. Это вызвало ажиотаж среди автомобилистов и привело к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах. Президент Владимир Путин также новые правила чушью.
Позднее министерство "с учетом обеспокоенности россиян" отложило принятие изменений.
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