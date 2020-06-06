Американские правозащитники сообщили о 328 инцидентах с журналистами

"328+ случаев нападения на свободу прессы. 54+ арестов. 208 нападений на журналистов (173 полицией), 45 случаев повреждения оборудования/офисов", - отмечается в сообщении.
Также уточняется, из случаев нападения 73 случая были атаками с применением силы, из них 43 со стороны полицейских, 49 - распыление слезоточивых средств, 25 - перцовых спреев, 83 раза были применены резиновые пули.
В воскресенье, 31 мая, корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.
В понедельник, 1 июня, продюсер Sputnik Николь Руссел пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома. Несмотря на то, что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы, и показала висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские в Вашингтоне выстрелили в нее резиновыми пулями.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
Вчера, 15:30Бэнкси опубликовал картину о протестах в США