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2020-06-06T22:03
https://ria.ru/20200606/1572575902.html
В центре Чикаго собрались несколько тысяч протестующих
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РИА Новости

В центре Чикаго собрались несколько тысяч протестующих

22:03 06.06.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПротестующие на одной из улиц Нью-Йорка
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Несколько тысяч человек, выступающих в поддержку прав чернокожих, собрались в Чикаго, следует из трансляции, которую ведёт Fox News.
Согласно кадрам телеканала с высоты птичьего полёта, тысячи людей мирно идут по одной из центральных улиц города.
Участники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
Вчера, 15:30
Бэнкси опубликовал картину о протестах в США
В последние дни по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЧикагоСШАВ мире
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