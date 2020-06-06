В Абхазии отметили День русского языка

СУХУМ, 6 июн - РИА Новости. День русского языка и день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина отметили в День русского языка и день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина отметили в Абхазии , сообщает пресс-служба посольства России в республике.

"Шестого июня сотрудники посольства России в Абхазии и представительства Россотрудничества в республике совместно с учениками сухумской школы №2 имени А.С. Пушкина и соотечественниками возложили цветы к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину по случаю дня рождения великого поэта и дня русского языка", - говорится в сообщении.

У памятника выступили народный поэт Абхазии Мушни Ласурия и школьники, которые прочли стихи Пушкина. "Сегодня поддержка и продвижение русского языка за рубежом является одним из важнейших инструментов расширения международного культурно-гуманитарного сотрудничества России с Абхазией и другими странами", - отмечают в посольстве.

День русского языка отмечается в России и мире 6 июня - в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина.

Президент России 6 июня 2011 года подписал указ о ежегодном праздновании Дня русского языка в России.