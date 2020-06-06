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В Абхазии отметили День русского языка
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РИА Новости

В Абхазии отметили День русского языка

22:02 06.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСухум
Сухум
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 6 июн - РИА Новости. День русского языка и день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина отметили в Абхазии, сообщает пресс-служба посольства России в республике.
"Шестого июня сотрудники посольства России в Абхазии и представительства Россотрудничества в республике совместно с учениками сухумской школы №2 имени А.С. Пушкина и соотечественниками возложили цветы к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину по случаю дня рождения великого поэта и дня русского языка", - говорится в сообщении.
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У памятника выступили народный поэт Абхазии Мушни Ласурия и школьники, которые прочли стихи Пушкина. "Сегодня поддержка и продвижение русского языка за рубежом является одним из важнейших инструментов расширения международного культурно-гуманитарного сотрудничества России с Абхазией и другими странами", - отмечают в посольстве.
День русского языка отмечается в России и мире 6 июня - в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина.
Президент России 6 июня 2011 года подписал указ о ежегодном праздновании Дня русского языка в России.
Русский язык – один из крупнейших языков мира. По численности говорящих русский язык занимает шестое место в мире (после английского, китайского, хинди, испанского и арабского); по степени распространенности – восьмое место (после китайского, испанского, английского, арабского, хинди, бенгали и португальского).
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