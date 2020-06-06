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2020-06-06T22:00
https://ria.ru/20200606/1572575792.html
"Лидеры России" объединились на онлайн-встрече клуба "Эльбрус"
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РИА Новости

"Лидеры России" объединились на онлайн-встрече клуба "Эльбрус"

22:00 06.06.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовМужчины за компьютером на территории технопарка
Мужчины за компьютером на территории технопарка
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Более 300 участников конкурса "Лидеры России" встретились в формате онлайн в клубе "Эльбрус". Лауреаты трех сезонов обсудили новые образовательные программы и возможности, а также участие резидентов клуба в акции #МыВместе и подготовку к восхождению на гору Эльбрус.

В условиях пандемии появляются новые возможности. Перед всеми управленцами стоит непростая задача – как восстановить экономику и нормальную жизнь людей. Мастерство возникает тогда, когда не хватает времени и данных. Я убежден в том, что ключевое лидерство – морально-этическое определение приоритета и ценностей. В России ответом на эпидемию стал проект МыВместе", – цитируют первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко организаторы встречи.

Он поблагодарил резидентов клуба "Эльбрус" за решение включится в добровольческую акцию.
Участники встречи рассказали о том, как во время эпидемии коронавируса создавали площадку-агрегатор для малого и среднего бизнеса, разрабатывали и проводили в новом формате онлайн-занятия и консультации по трудовым правам женщин с детьми. В это же время "Лидерами России" было запущено производство масок, а также онлайн-платформа для реабилитации и восстановления пациентов, перенесших коронавирус.
Некоторые проекты послужили для оказания бесплатной юридической помощи гражданам и гуманитарной – врачам, работающим с больными COVID-19. Победитель в номинации "Здравоохранение" среди "Лидеров России" Сергей Гайдук передал систему ИВЛ в безвозмездное пользование для нужд ГКБ №5 города Сочи.
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Отдельное внимание было уделено экономическому блоку.
"Нужно очень быстро и очень точно определить и объем средств, и форму, по которой эти средства должны дойти до конечного получателя, для обеспечения разработки тест-систем, вакцины и отечественных препаратов. Стандартная модель сегодня не работает. Поэтому для Министерства финансов сегодняшняя ситуация – это время вызова и время возможностей", – заявил Михаил Котюков, наставник конкурса управленцев "Лидеры России" и заместитель главы Минфина России.
Почетными спикерами встречи также стали заместитель министра здравоохранения РФ, Олег Салагай; заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин; гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, реаниматолог в больнице "Коммунарка" Дмитрий Атаманов и другие победители конкурса "Лидеры России" прошлых лет.
Клуб управленцев "Эльбрус" – это уже 229 человек, создавших 14 активных проектов и вовлекших 22 тысячи человек в 50 регионах страны. Подробнее о деятельности победителей можно узнать на сайте организации.
Конкурс "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" и поддерживается крупнейшими компаниями страны.
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"Лидеры России"ЭльбрусОлег СалагайОбщество
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