В Самарской области 77 человек выздоровели от коронавируса

САМАРА, 6 июн - РИА Новости. Число выздоровевших после заражения коронавирусом жителей Самарской области возросло на 77, до 1425, сообщил в субботу региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
"Шестого июня в Самарской области вылечились 77 пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 1425 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
По информации оперштаба, из больниц выписали 56 человек, также выздоровел 21 человек, лечившийся дома.
В Самарской области с начала пандемии подтверждены 3026 случаев заражения коронавирусом, 25 человек скончались.
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