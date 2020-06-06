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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T21:51
https://ria.ru/20200606/1572575669.html
В Самарской области 77 человек выздоровели от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529595_0:0:2115:1189_1036x0_80_0_0_2a9169be5290afb7c9ef3d73691910f5.jpg
РИА Новости

В Самарской области 77 человек выздоровели от коронавируса

21:51 06.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
САМАРА, 6 июн - РИА Новости. Число выздоровевших после заражения коронавирусом жителей Самарской области возросло на 77, до 1425, сообщил в субботу региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
"Шестого июня в Самарской области вылечились 77 пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 1425 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
По информации оперштаба, из больниц выписали 56 человек, также выздоровел 21 человек, лечившийся дома.
В Самарской области с начала пандемии подтверждены 3026 случаев заражения коронавирусом, 25 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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