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2020-06-06T21:48
https://ria.ru/20200606/1572575581.html
В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь Флойда
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РИА Новости

В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь Флойда

21:48 06.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерЦветы и свечи на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе
Цветы и свечи на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Жители Миннеаполиса начали сбор подписей под петицией с просьбой переименовать улицу города в честь погибшего афроамериканца Джорджа Флойда.
Петиция размещена на сайте change.org 4 июня. За это время петицию подписали свыше 17 тысяч человек.
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"Мы просим город Миннеаполис переименовать проспект Чикаго в память и в честь о нашем скончавшемся брате Джордже Флойде", - говорится в тексте петиции.
Джордж Флойд скончался перед продуктовым магазином на пересечении 38-й улицы и проспекта Чикаго.
Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что участок 16-й улицы перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев. Теперь он официально называется "Жизни черных имеют значение".
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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