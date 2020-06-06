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2020-06-06T21:34
https://ria.ru/20200606/1572575494.html
Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
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РИА Новости

Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний

21:34 06.06.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкФрегат "Адмирал флота Касатонов"
Фрегат Адмирал флота Касатонов
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Фрегат "Адмирал флота Касатонов"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 завершил морскую часть государственных испытаний и вернулся на Северную верфь для проведения ревизии, сообщает пресс-служба верфи.
"Первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350, завершив морскую часть государственных испытаний, вернулся на Северную верфь. В течение июня корабль пройдет ревизию, после чего будет передан Военно-морскому флоту", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе заключительных испытаний в Балтийском море были протестированы все проектные характеристики корабля, работа систем и вооружения, отработано взаимодействие с подводными лодками и авиацией, проведены спасательные и эвакуационные учения.
"Мы вышли на финишную прямую и приближаемся к главному событию для корабля - подъему Андреевского флага. В течение десяти месяцев корабль проходил этапы испытаний на двух флотах – Северном и Балтийском, работал в разных погодных условиях и волнениях моря. Сдаточная команда вместе с экипажем, службами обеспечения флота провела тщательную проверку фрегата, и сейчас можно с уверенностью говорить о том, что "Касатонов" - это современный мощный корабль дальней морской зоны, который усилит отечественный флот", - отметил генеральный директор Северной верфи Игорь Пономарев, слова которого приводятся в сообщении.
В течение ближайшего месяца кораблестроители выполнят техобслуживание механизмов, главной энергетической установки, устройств и специзделий, восстановят изоляционное и лакокрасочные покрытия корпуса, внутренних помещений. После завершения ревизии фрегат выполнит контрольный выход и после подписания приемного акта госкомиссией будет готов к передаче ВМФ РФ.
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" войдет в состав Северного флота.
Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.
Водоизмещение корабля составляет 5000 тонн, скорость – до 29 узлов, дальность плавания - 4500 миль, автономность – 30 суток, экипаж – от 170 человек.
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РоссияАдмирал флота Касатонов (фрегат)ВМФ РФБезопасность
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