Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Первый серийный фрегат . Первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 завершил морскую часть государственных испытаний и вернулся на Северную верфь для проведения ревизии, сообщает пресс-служба верфи.

"Первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350, завершив морскую часть государственных испытаний, вернулся на Северную верфь. В течение июня корабль пройдет ревизию, после чего будет передан Военно-морскому флоту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе заключительных испытаний в Балтийском море были протестированы все проектные характеристики корабля, работа систем и вооружения, отработано взаимодействие с подводными лодками и авиацией, проведены спасательные и эвакуационные учения.

"Мы вышли на финишную прямую и приближаемся к главному событию для корабля - подъему Андреевского флага. В течение десяти месяцев корабль проходил этапы испытаний на двух флотах – Северном и Балтийском, работал в разных погодных условиях и волнениях моря. Сдаточная команда вместе с экипажем, службами обеспечения флота провела тщательную проверку фрегата, и сейчас можно с уверенностью говорить о том, что "Касатонов" - это современный мощный корабль дальней морской зоны, который усилит отечественный флот", - отметил генеральный директор Северной верфи Игорь Пономарев , слова которого приводятся в сообщении.

В течение ближайшего месяца кораблестроители выполнят техобслуживание механизмов, главной энергетической установки, устройств и специзделий, восстановят изоляционное и лакокрасочные покрытия корпуса, внутренних помещений. После завершения ревизии фрегат выполнит контрольный выход и после подписания приемного акта госкомиссией будет готов к передаче ВМФ РФ.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" войдет в состав Северного флота.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.