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2020-06-06T21:20
https://ria.ru/20200606/1572575317.html
В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
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РИА Новости

В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика

21:20 06.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ПЕРМЬ, 6 июн - РИА Новости. Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашелся спустя трое суток, предварительно известно, что ребенок сам вышел из леса, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МВД.
"Поисковые мероприятия окончены. Мальчик найден живым. Предварительно установлено, что он сам вышел в окрестности одного из населенных пунктов Гайнского района, о чем поисковому отряду сообщили местные жители", - рассказали в ведомстве.
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Ребенок пропал в среду, 3 июня, в поселке Лель Гайнского района. Он уехал на велосипеде к реке вместе с двумя детьми. Обратно ребята отправились разными путями: двое пошли пешком, а третий поехал на велосипеде. Домой он не вернулся. Родители безуспешно искали сына до ночи, а потом обратились за помощью в правоохранительные органы. После исчезновения мальчика следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
Поиски длились трое суток, в них участвовали около 300 человек: сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и СК, краевой службы спасения, а также волонтеры, местные жители и охотники. Для обследования леса использовались самолет, вертолет и квадрокоптеры.
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Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
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