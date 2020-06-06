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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T21:15
https://ria.ru/20200606/1572575272.html
В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972435_0:217:2870:1831_1036x0_80_0_0_b56ae6a27e606b4c3b99e06e130e7bcb.jpg
РИА Новости

В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки

21:15 06.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкРеанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске
Реанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Воркуте в Коми будет увеличен из-за сложной эпидемической ситуации и возможного роста количества тяжелых больных, сообщают городские власти.
Ранее врио главы Коми Владимир Уйба рассказал, что новые случаи коронавируса в республике выявляются, в основном, в Воркуте. Медучреждения этого города получили аппараты ИВЛ, а также средства индивидуальной защиты для врачей и среднего медперсонала.
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"Ожидается поставка… кислородных концентраторов, что позволит увеличить количество койко-мест, оснащенных кислородом, с 39 до 59 единиц. Кроме того, на третьем этаже бывшего здания Центра профпатологии уже развернуты 50 коек второй очереди для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией. В понедельник на втором этаже будут подготовлены еще порядка 50 койко-мест. В общей сложности в здании планируют развернуть дополнительно 130 коек", - говорится в сообщении.
По данным администрации Воркуты, за последние два месяца в городе подтверждено 218 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 63 человека, один скончался. Основная часть заболевших – трудоспособное население.
Как отмечают местные власти, большинство пациентов находится в среднетяжелом состоянии. При этом они не исключают увеличения числа тяжелых больных, поскольку инфицирование нередко происходит в семьях, где есть пожилые люди, а также люди, имеющие сопутствующие хронические заболевания.
По данным республиканского управления Роспотребнадзора, на субботу в Коми подтверждено 1518 случаев коронавируса. Прирост за сутки составил 38 случаев. Выздоровели 875 человек, 27 – скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир УйбаРеспублика КомиВоркутаОбщество
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