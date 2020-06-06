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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T21:11
https://ria.ru/20200606/1572575199.html
В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510974_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_fc86004c24f2229a185112910a200ea6.jpg
РИА Новости

В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных

21:11 06.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 июн – РИА Новости. Первый случай коронавируса выявлен в Армении среди заключенных, сообщила в субботу глава управления информации и по связям с общественностью минюста страны Лусине Мартиросян.
"В уголовно-исполнительном учреждении "Кош" у одного из осужденных выявлено коронавирусное заболевание… Исходя из соображений безопасности проведены профилактические мероприятия, протестированы все содержащиеся в УИУ "Кош" лица, результаты у всех остальных отрицательные", - написала Мартиросян в Facebook. Она уточнила РИА Новости, что это первый случай COVID-19 среди заключенных.
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
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По ее словам, заразившийся заключенный переведен в больницу для осужденных, где оборудована специальная территория для больных с COVID-19.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 5 июня, COVID-19 выявлен у 12 364 человек, 3720 излечились и 190 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АрменияВ мире
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