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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T21:00
https://ria.ru/20200606/1572575083.html
За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572465786_0:168:3341:2047_1036x0_80_0_0_e3b8a5810223b32a4b44af08eaac16a0.jpg
РИА Новости

За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных

21:00 06.06.2020
147
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДезинфекция военной техники, участвующей в параде Победы, в воинской части в Екатеринбурге
Дезинфекция военной техники, участвующей в параде Победы, в воинской части в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 4,3 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 120 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 120 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4331 человека", - говорится в бюллетене.
Также общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 440.
В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусной инфекцией.
На 6 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях выявлены 1 476 военных с положительными результатами тестов на COVID-19. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 420 военных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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