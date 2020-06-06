За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 4,3 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 120 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 120 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4331 человека", - говорится в бюллетене.
Также общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 440.
В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусной инфекцией.
На 6 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях выявлены 1 476 военных с положительными результатами тестов на COVID-19. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 420 военных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.