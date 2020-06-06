За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных

Также общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 440.

В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусной инфекцией.

На 6 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях выявлены 1 476 военных с положительными результатами тестов на COVID-19. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 420 военных.