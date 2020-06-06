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2020-06-06T20:50
https://ria.ru/20200606/1572574791.html
Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
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РИА Новости

Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

20:47 06.06.2020 (обновлено: 20:50 06.06.2020)
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© Фото : Минобороны РФНаблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Российская Федерация уверена, что союзники США по Североатлантическому альянсу будут делиться с ними данными даже после выхода Соединенных Штатов из Договора по открытому небу, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в субботу.
"Россия уверена, что страны НАТО будут делиться с США данными о полетах над российской территорией после выхода Вашингтона из Договора по открытому небу", - сказал он в ходе общения с журналистами.
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Президент США Дональд Трамп в мае объявил, что Вашингтон через полгода выходит из Договора по открытому небу и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по Договору, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.
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Выход США из Договора по открытому небуРоссияДоговор об открытом небеДональд ТрампНАТОАнатолий АнтоновСШАВ мире
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