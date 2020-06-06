Россиянам предрекли "капризное" лето

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. По всей территории России этим летом погода будет переменчивой, а жаркие дни будут сменяться холодными и дождливыми. Об этом в интервью Роман Вильфанд. По всей территории России этим летом погода будет переменчивой, а жаркие дни будут сменяться холодными и дождливыми. Об этом в интервью URA.ru сообщил глава Гидрометцентра

"Этим летом на территории России, в особенности на Урале, прогнозируется перемещение воздушных масс не с запада на восток, а с юга на север и с севера на юг. Из-за этого будет происходить частая смена погоды, будут как жаркие и сухие дни, так и холодные и дождливые", — заявил синоптик.

Он объяснил это сменой климата, из-за которой аналогичные явления можно наблюдать по всему миру. При этом число опасных явлений, таких как ливни, ураганы и грозы, с каждым годом будет увеличиваться. Вильфанд отметил, что за последний 20 лет их среднегодовое число выросло вдвое. Чаще всего подобные перепады происходят летом, поскольку больше влажных масс поднимается в слои атмосферы.