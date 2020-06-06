Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T20:38
https://ria.ru/20200606/1572574653.html
В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564095193_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_9d0d8c3264987be1e83e18b22038359a.jpg
РИА Новости

В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами

20:38 06.06.2020
120
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Скорая помощь. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 6 июн - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате столкновения двух автобусов на территории яблочного сада "Гигант" в Ингушетии, двое из них оказались в больнице, сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС.
Ранее представитель экстренных служб республики сообщил, что на территории яблочного сада ООО "Гигант" в сельском поселении Нестеровское столкнулись два автобуса ПАЗ, принадлежащие предприятию. По предварительной информации, шесть рабочих доставлены в Сунженскую больницу с различными ушибами. Погибших на месте ДТП нет.
"В результате аварии в больницу были доставлены восемь человек, шестеро из них после осмотра были отпущены домой", - сказал собеседник агентства.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
000000
Обсудить 0
Республика ИнгушетияПроисшествия
Рекомендуем
Наручники
В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
Полицейский
В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
Дезинфекция военной техники, участвующей в параде Победы, в воинской части в Екатеринбурге
За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
Дождь в Москве
Россиянам предрекли "капризное" лето
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Помпео предложил России помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
Автомобили скорой помощи
В Ингушетии госпитализировали шесть рабочих после ДТП с автобусами
Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали
Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом
Волга
В Волге заметили нефтяное пятно
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
Смог над площадью Виджай Чоук в Нью-Дели, Индия
СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
Премьер-министр России Михаил Мишустин
Мишустин обязал возвращать стоимость билетов при отмене мероприятий
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
Крушение вертолета Ми-17 в Индонезии. 6 июня 2020
В Индонезии четыре человека погибли при крушении военного вертолета
Участник акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:03В центре Чикаго собрались несколько тысяч протестующих
22:02В Абхазии отметили День русского языка
21:59МИД ответил на предложение Помпео помочь в ситуации с разливом топлива
21:51В Самарской области 77 человек выздоровели от коронавируса
21:48В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь Флойда
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32Помпео предложил России помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
Лента новостейМолния