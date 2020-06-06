В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами

НАЛЬЧИК, 6 июн - РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате столкновения двух автобусов на территории яблочного сада "Гигант" в Ингушетии, двое из них оказались в больнице, сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС.
Ранее представитель экстренных служб республики сообщил, что на территории яблочного сада ООО "Гигант" в сельском поселении Нестеровское столкнулись два автобуса ПАЗ, принадлежащие предприятию. По предварительной информации, шесть рабочих доставлены в Сунженскую больницу с различными ушибами. Погибших на месте ДТП нет.
"В результате аварии в больницу были доставлены восемь человек, шестеро из них после осмотра были отпущены домой", - сказал собеседник агентства.