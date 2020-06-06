В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист

В центре Берлина в субботу прошла крупная акция протеста против расизма, в ней приняли участие около 15 тысяч человек. Согласованная акция прошла мирно, но после ее окончания часть протестующих устроила стихийный митинг на соседней улице, где протест принял более агрессивную форму и протестующие выкрикивали оскорбления в адрес полиции.