В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист

БЕРЛИН, 6 июн - РИА Новости. Несколько человек пострадали в ходе акций протеста против расизма в Берлине, в том числе полицейские и журналист, заявила РИА Новости представительница полиции города.
В центре Берлина в субботу прошла крупная акция протеста против расизма, в ней приняли участие около 15 тысяч человек. Согласованная акция прошла мирно, но после ее окончания часть протестующих устроила стихийный митинг на соседней улице, где протест принял более агрессивную форму и протестующие выкрикивали оскорбления в адрес полиции.
"Были случаи, когда протестующие бросали камни и бутылки. Точных данных пока нет, но несколько полицейских пострадали. Также бутылка попала в фотожурналиста", - заявила собеседница агентства, затруднившись уточнить тяжесть травм.
На настоящий момент на прилегающей к Александерплац улице остаются несколько десятков человек, которые продолжают противостоять полиции, но активных действий не предпринимают, ограничиваясь выкриком оскорбительных лозунгов в адрес стражей порядка.