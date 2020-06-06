Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Несмотря на новые попытки американских политиков остановить окончание строительства "Северного потока — 2", проект будет реализован, такую уверенность высказал в ходе общения с журналистами в Вашингтоне посол РФ в США Анатолий Антонов.
"В последние два дня опять началась волна о том, что надо ввести экономические санкции против России в отношении "Северного потока — 2". Могу сказать одно: проект будет реализован, несмотря на все препоны, которые создают для нас США", - заявил Антонов.
Законопроект о санкциях против "Северного потока — 2" ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
В релизе процитированы слова главы Восточного комитета, немецкого топ-менеджера Оливера Гермеса, который назвал планы Сената США "прямой угрозой правовой безопасности в ЕС", а санкции в отношении "Северного потока — 2", по его словам, направлены "против десятков немецких и европейских предприятий".