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2020-06-06T20:14
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Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
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РИА Новости

Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса

20:14 06.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Москва рассматривает каирскую инициативу по Ливии как основу для начала серьезного политического процесса, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
В субботу в Каире президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи ас-Сиси заявил о новой межливийской инициативе, которая включает в себя прекращение огня и условия политического урегулирования.
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Богданов напомнил, что с рядом предложений по прекращению огня в Ливии выступила в свое время российская сторона. Также инициатива египетского лидера развивает идеи, которые 23 апреля выдвинул председатель ливийской Палаты представителей Акила Салех.
"Мы приветствуем инициативу (президента Египта), считаем, что это добротная основа для начала серьезного политического процесса. Собственно, об этом инициатива и говорит довольно подробно", - сказал Богданов.
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Акиля СалехХалифа ХафтарАбдель Фаттах ас-СисиБлижний ВостокЛивияВ мире
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