Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса

Богданов напомнил, что с рядом предложений по прекращению огня в Ливии выступила в свое время российская сторона. Также инициатива египетского лидера развивает идеи, которые 23 апреля выдвинул председатель ливийской Палаты представителей Акила Салех.

"Мы приветствуем инициативу (президента Египта), считаем, что это добротная основа для начала серьезного политического процесса. Собственно, об этом инициатива и говорит довольно подробно", - сказал Богданов.