Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты

"На возведение нового корпуса библиотеки и насыщение современным оборудованием, благодаря вашей поддержке, было выделено 615 миллионов рублей", — заявил Цыденов.

Путин точно знает, что и сколько стоит. Президент поправил главу Бурятии: не миллионы, а миллиарды pic.twitter.com/UnMTAH28nF — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 6, 2020

Он отметил, что здание является знаковым для республики и соответствует всем современным требованиям.

Однако глава государства не согласился с Цыденовым насчет стоимости объекта.

"По моим данным, миллиард стоимость. Если вы говорите 600, то где 400 миллионов?" — поинтересовался Путин.

Цыденов, в свою очередь, добавил, что эта сумма включает в себя средства, выделенные на предстоящую реконструкцию старого здания.

"Но новое мы построили, ввели в эксплуатацию, полностью укомплектовали. Вы абсолютно точные цифры называете", —подчеркнул он.

Ход реконструкции

На сайте правительства республики опубликовали подробный отчет о том, как проходила реконструкция.

Отмечается, что всего на это потратят более 1,3 миллиарда рублей. В частности, указывается, что на строительство нового здания ушло 615 миллионов рублей, а на реконструкцию старого корпуса в 2020 году выделили еще 433 миллионов рублей перечислят в 2021 году.

После реконструкции мощность книгохранения библиотеки выросла втрое – с 500 тысяч до полутора миллионов книг.