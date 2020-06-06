Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Президент Владимир Путин в разговоре с главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил о стоимости нового здания национальной библиотеки в регионе.
"На возведение нового корпуса библиотеки и насыщение современным оборудованием, благодаря вашей поддержке, было выделено 615 миллионов рублей", — заявил Цыденов.
Путин точно знает, что и сколько стоит. Президент поправил главу Бурятии: не миллионы, а миллиарды pic.twitter.com/UnMTAH28nF— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 6, 2020
Он отметил, что здание является знаковым для республики и соответствует всем современным требованиям.
Однако глава государства не согласился с Цыденовым насчет стоимости объекта.
"По моим данным, миллиард стоимость. Если вы говорите 600, то где 400 миллионов?" — поинтересовался Путин.
Цыденов, в свою очередь, добавил, что эта сумма включает в себя средства, выделенные на предстоящую реконструкцию старого здания.
"Но новое мы построили, ввели в эксплуатацию, полностью укомплектовали. Вы абсолютно точные цифры называете", —подчеркнул он.
Ход реконструкции
На сайте правительства республики опубликовали подробный отчет о том, как проходила реконструкция.
Отмечается, что всего на это потратят более 1,3 миллиарда рублей. В частности, указывается, что на строительство нового здания ушло 615 миллионов рублей, а на реконструкцию старого корпуса в 2020 году выделили еще 433 миллионов рублей перечислят в 2021 году.
После реконструкции мощность книгохранения библиотеки выросла втрое – с 500 тысяч до полутора миллионов книг.
На сайте регионального правительства также отмечается, что на крыше нового здания сделали смотровую площадку, откуда открывается вид на центр Улан-Удэ.