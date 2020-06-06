Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T20:10
https://ria.ru/20200606/1572574086.html
Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572522993_0:0:3016:1698_1036x0_80_0_0_8c42811b713b9e17654e72f42fd28cc9.jpg
РИА Новости

Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

20:10 06.06.2020
16437
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Президент Владимир Путин в разговоре с главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил о стоимости нового здания национальной библиотеки в регионе.
"На возведение нового корпуса библиотеки и насыщение современным оборудованием, благодаря вашей поддержке, было выделено 615 миллионов рублей", — заявил Цыденов.
Он отметил, что здание является знаковым для республики и соответствует всем современным требованиям.
Однако глава государства не согласился с Цыденовым насчет стоимости объекта.
"По моим данным, миллиард стоимость. Если вы говорите 600, то где 400 миллионов?" — поинтересовался Путин.
Цыденов, в свою очередь, добавил, что эта сумма включает в себя средства, выделенные на предстоящую реконструкцию старого здания.
"Но новое мы построили, ввели в эксплуатацию, полностью укомплектовали. Вы абсолютно точные цифры называете", —подчеркнул он.

Ход реконструкции

На сайте правительства республики опубликовали подробный отчет о том, как проходила реконструкция.
Отмечается, что всего на это потратят более 1,3 миллиарда рублей. В частности, указывается, что на строительство нового здания ушло 615 миллионов рублей, а на реконструкцию старого корпуса в 2020 году выделили еще 433 миллионов рублей перечислят в 2021 году.
Путин: Величие России в ее многообразии
14:46Культура
Путин рассказал, в чем заключаются величие и сила России
После реконструкции мощность книгохранения библиотеки выросла втрое – с 500 тысяч до полутора миллионов книг.
На сайте регионального правительства также отмечается, что на крыше нового здания сделали смотровую площадку, откуда  открывается вид на центр Улан-Удэ.
11710223
Обсудить 8
Республика БурятияАлексей ЦыденовВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Автомобили полиции
В Москве безработного обокрали на пять миллионов рублей
Библиотека
В Калининградской области откроют спортзалы и библиотеки
Пассажиры в медицинских масках в зоне регистрации в аэропорту Брюсселя
МИД Бельгии назвал факторы, мешающие ЕС решить вопрос об открытии границ
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония
В Японии изобрели маски для бассейна
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал белорусов победить сразу несколько "пандемий"
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Смоленской области Алексеем Островским
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Самый старый дом Парижа Николя Фламеля
Самый старый дом Парижа и тайна философского камня
Самый древний мост в Венеции через Гранд-канал - Мост Риальто
Туристов выгнали из Венеции за купание в Гранд-канале
Ученый работает с микроскопом
Ученый назвал цели создания базы генетической информации
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
Участники пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов на пост президента Белоруссии в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Бабарико собрал подписи для выдвижения
Александр Габышев
В Якутии суд признал госпитализацию "шамана" Габышева законной
Алма-Ата
Власти Алма-Аты назвали митинг в центре города незаконным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:03В центре Чикаго собрались несколько тысяч протестующих
22:02В Абхазии отметили День русского языка
21:59МИД ответил на предложение Помпео помочь в ситуации с разливом топлива
21:51В Самарской области 77 человек выздоровели от коронавируса
21:48В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь Флойда
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
Лента новостейМолния