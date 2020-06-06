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2020-06-06T20:05
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СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
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РИА Новости

СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии

20:05 06.06.2020
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© РИА Новости / Инсаф БасировСмог над площадью Виджай Чоук в Нью-Дели, Индия
Смог над площадью Виджай Чоук в Нью-Дели, Индия
© РИА Новости / Инсаф Басиров
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июн – РИА Новости. Сильное землетрясение может произойти в национальном столичном округе Индии, сообщает издание Business Today со ссылкой на геофизиков ряда институтов.
Национальный столичный округ Дели включает в себя не только столицу страны город Нью-Дели, но и ряд районов расположенных рядом штатов Харьяна, Уттар-Прадеш и Раджастхан.
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Эксперты отмечают, что за последние три месяца в регионе произошли 11 слабых землетрясений, а всего за последние два года в столичном округе отмечены 64 подземных толчка, магнитуда которых варьировалась от 4,0 до 4,9 и восемь землетрясений магнитудой 5,0 или более.
"Периодические подземные толчки указывают на сильное землетрясение", - сказал Просанта Кумар Хан, профессор кафедры прикладной геофизики Индийского института технологий.
Эксперты призвали правительство Индии и власти Дели принять превентивные меры на случай возможного сильного землетрясения.
Как отметил руководитель Института геологии Гималаев имени Вадиа доктор Калачанд Саин, хотя геофизики не могут сказать, когда именно произойдет землетрясение и будет ли оно вообще, они считают, что участившиеся небольшие подземные толчки свидетельствуют о возможном сильном землетрясении.
Дели расположен недалеко от Гималаев, где ранее отмечены несколько сильных землетрясений, магнитуда которых была больше 8,0. Ряд исследований показывают, что в этом районе существует вероятность нескольких сильных землетрясений, которые могут серьезно повлиять на национальный столичный округ Индии.
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РаджастханЗемля - РИА НаукаНью-ДелиДелиИндияВ мире
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