СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июн – РИА Новости. Сильное землетрясение может произойти в национальном столичном округе Сильное землетрясение может произойти в национальном столичном округе Индии , сообщает издание Business Today со ссылкой на геофизиков ряда институтов.

Национальный столичный округ Дели включает в себя не только столицу страны город Нью-Дели, но и ряд районов расположенных рядом штатов Харьяна, Уттар-Прадеш и Раджастхан.

Эксперты отмечают, что за последние три месяца в регионе произошли 11 слабых землетрясений, а всего за последние два года в столичном округе отмечены 64 подземных толчка, магнитуда которых варьировалась от 4,0 до 4,9 и восемь землетрясений магнитудой 5,0 или более.

"Периодические подземные толчки указывают на сильное землетрясение", - сказал Просанта Кумар Хан, профессор кафедры прикладной геофизики Индийского института технологий.

Эксперты призвали правительство Индии и власти Дели принять превентивные меры на случай возможного сильного землетрясения.

Как отметил руководитель Института геологии Гималаев имени Вадиа доктор Калачанд Саин, хотя геофизики не могут сказать, когда именно произойдет землетрясение и будет ли оно вообще, они считают, что участившиеся небольшие подземные толчки свидетельствуют о возможном сильном землетрясении.