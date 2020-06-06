Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США

ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Российский посол . Российский посол Анатолий Антонов назвал "чушью и чепухой" обвинения в поддержке Москвой беспорядков в США , вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

Дипломат рассказал, что некоторые американские политики говорят о "российском следе" в акциях протеста.

"Нас обвиняют в том, что мы якобы стоим "за сценой", чуть ли не помогаем провокаторам, которые дестабилизируют ситуацию", — сказал посол.

Он добавил, что Россия настроена на прагматичное сотрудничество с США.

Беспорядки в США

По многим американским городам прокатилась волна протестов из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. В интернете появились видео, на которых сотрудники правоохранительных органов надели на него наручники, повалили и навалились на него втроем. При этом один из полицейских наступил коленом на шею Флойда. Задержанный несколько раз говорит, что ему трудно дышать, потом затихает.

Флойда спасти не удалось, он умер в реанимации. Четырех причастных полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве, троих — в пособничестве убийству.

Обвинения в адрес России

Сьюзан Райс заявила, что Россия якобы может стоять за насилием в ходе протестов. При этом она не привела никаких конкретных доказательств или фактов. После начала беспорядков бывший советник американского президента по национальной безопасностизаявила, что Россия якобы может стоять за насилием в ходе протестов. При этом она не привела никаких конкретных доказательств или фактов.

Вашингтона по "российскому вмешательству". В МИД назвали заявление Райс частью новой кампаниипо "российскому вмешательству".