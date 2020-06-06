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2020-06-06T20:32
https://ria.ru/20200606/1572573846.html
Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
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РИА Новости

Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США

20:01 06.06.2020 (обновлено: 20:32 06.06.2020)
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© Sputnik / Артур ГабдрахмановУчастник акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
Участник акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Российский посол Анатолий Антонов назвал "чушью и чепухой" обвинения в поддержке Москвой беспорядков в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
Дипломат рассказал, что некоторые американские политики говорят о "российском следе" в акциях протеста.
"Нас обвиняют в том, что мы якобы стоим "за сценой", чуть ли не помогаем провокаторам, которые дестабилизируют ситуацию", — сказал посол.
Он добавил, что Россия настроена на прагматичное сотрудничество с США.
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Беспорядки в США

По многим американским городам прокатилась волна протестов из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. В интернете появились видео, на которых сотрудники правоохранительных органов надели на него наручники, повалили и навалились на него втроем. При этом один из полицейских наступил коленом на шею Флойда. Задержанный несколько раз говорит, что ему трудно дышать, потом затихает.
Флойда спасти не удалось, он умер в реанимации. Четырех причастных полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве, троих — в пособничестве убийству.
Участники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
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Обвинения в адрес России

После начала беспорядков бывший советник американского президента по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что Россия якобы может стоять за насилием в ходе протестов. При этом она не привела никаких конкретных доказательств или фактов.
В МИД назвали заявление Райс частью новой кампании Вашингтона по "российскому вмешательству".
Кроме того, в конце мая президент Дональд Трамп также раскритиковал CNN после того, как в эфире телеканала бывший мэр Нового Орлеана Марк Мориал заявил, что Москва может быть причастна к беспорядкам, поскольку российские агенты на выборах 2016 года якобы притворялись "черными активистами".
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Обсудить 16
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСьюзан РайсАнатолий АнтоновСШАВ мире
Популярные комментарии
Я лично, как и многие россияне поддерживаю беспорядки в США. Они пока только за Севастополь ответили.
6 июня, 20:47
sizif8
27161005
Вообще то послу надо было сказать, что за беспорядками в Америке стоят специалисты по цветным революциям, которые в условиях пандемии и карантина вынуждены были работать дома.
6 июня, 20:57
Игорь Громов
2680000
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