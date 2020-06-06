Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США

ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Российский посол Анатолий Антонов назвал "чушью и чепухой" обвинения в поддержке Москвой беспорядков в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
Дипломат рассказал, что некоторые американские политики говорят о "российском следе" в акциях протеста.
"Нас обвиняют в том, что мы якобы стоим "за сценой", чуть ли не помогаем провокаторам, которые дестабилизируют ситуацию", — сказал посол.
Он добавил, что Россия настроена на прагматичное сотрудничество с США.
Беспорядки в США
По многим американским городам прокатилась волна протестов из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. В интернете появились видео, на которых сотрудники правоохранительных органов надели на него наручники, повалили и навалились на него втроем. При этом один из полицейских наступил коленом на шею Флойда. Задержанный несколько раз говорит, что ему трудно дышать, потом затихает.
Флойда спасти не удалось, он умер в реанимации. Четырех причастных полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве, троих — в пособничестве убийству.
Обвинения в адрес России
После начала беспорядков бывший советник американского президента по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что Россия якобы может стоять за насилием в ходе протестов. При этом она не привела никаких конкретных доказательств или фактов.
В МИД назвали заявление Райс частью новой кампании Вашингтона по "российскому вмешательству".
Кроме того, в конце мая президент Дональд Трамп также раскритиковал CNN после того, как в эфире телеканала бывший мэр Нового Орлеана Марк Мориал заявил, что Москва может быть причастна к беспорядкам, поскольку российские агенты на выборах 2016 года якобы притворялись "черными активистами".