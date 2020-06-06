Власти Бурятии рассказали о реконструкции национальной библиотеки

"После перемещения книжного фонда в новый корпус в этом году началась реконструкция старого корпуса библиотеки. В 2020 году на работы выделено более 161 миллиона рублей, в 2021 году запланировано еще 433 миллиона рублей. В общем, реконструкция всего библиотечного комплекса будет осуществлена на общую сумму свыше 1,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении на официальном сайте главы и правительства Бурятии.