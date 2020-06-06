Власти Бурятии рассказали о реконструкции национальной библиотеки

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Реконструкция старого корпуса национальной библиотеки Бурятии началась после перемещения книжного фонда в новый корпус, всего на реконструкцию библиотечного комплекса будет потрачено свыше 1,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте главы и правительства Бурятии.
На встрече президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что в субботу открылось новое здание национальной библиотеки Бурятии, на возведение которого было выделено 615 миллионов рублей. Путин отметил, что был выделен миллиард. Цыденов ответил, что еще предстоит завершить реконструкцию старого здания.
"После перемещения книжного фонда в новый корпус в этом году началась реконструкция старого корпуса библиотеки. В 2020 году на работы выделено более 161 миллиона рублей, в 2021 году запланировано еще 433 миллиона рублей. В общем, реконструкция всего библиотечного комплекса будет осуществлена на общую сумму свыше 1,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении на официальном сайте главы и правительства Бурятии.
Как отмечается в сообщении, в новом корпусе разместились абонемент, каталожный зал, учебный компьютерный класс, региональный центр Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина, а также сектор оцифровки и отдел редкой книги. Мощность книгохранения увеличилась с 500 тысяч до 1,5 миллиона книг.
На крыше седьмого этажа корпуса также оборудована смотровая площадка, откуда открывается вид на центр Улан-Удэ.
Национальная библиотека является особо ценным объектом культурного наследия народов Бурятии. Она также выполняет функцию формирования и вечного хранения полной коллекции краеведческих и национальных документов.