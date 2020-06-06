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2020-06-06T19:46
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Власти Бурятии рассказали о реконструкции национальной библиотеки
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РИА Новости

Власти Бурятии рассказали о реконструкции национальной библиотеки

19:46 06.06.2020
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© Фото : Аркадий ЗарубинВид на центр Улан-Удэ
Вид на центр Улан-Удэ
© Фото : Аркадий Зарубин
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Реконструкция старого корпуса национальной библиотеки Бурятии началась после перемещения книжного фонда в новый корпус, всего на реконструкцию библиотечного комплекса будет потрачено свыше 1,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте главы и правительства Бурятии.
На встрече президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что в субботу открылось новое здание национальной библиотеки Бурятии, на возведение которого было выделено 615 миллионов рублей. Путин отметил, что был выделен миллиард. Цыденов ответил, что еще предстоит завершить реконструкцию старого здания.
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"После перемещения книжного фонда в новый корпус в этом году началась реконструкция старого корпуса библиотеки. В 2020 году на работы выделено более 161 миллиона рублей, в 2021 году запланировано еще 433 миллиона рублей. В общем, реконструкция всего библиотечного комплекса будет осуществлена на общую сумму свыше 1,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении на официальном сайте главы и правительства Бурятии.
Как отмечается в сообщении, в новом корпусе разместились абонемент, каталожный зал, учебный компьютерный класс, региональный центр Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина, а также сектор оцифровки и отдел редкой книги. Мощность книгохранения увеличилась с 500 тысяч до 1,5 миллиона книг.
На крыше седьмого этажа корпуса также оборудована смотровая площадка, откуда открывается вид на центр Улан-Удэ.
Национальная библиотека является особо ценным объектом культурного наследия народов Бурятии. Она также выполняет функцию формирования и вечного хранения полной коллекции краеведческих и национальных документов.
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Республика БурятияАлексей ЦыденовВладимир ПутинУлан-УдэОбщество
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