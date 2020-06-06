Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T20:27
https://ria.ru/20200606/1572573462.html
Россия рассчитывает на прекращение огня в Ливии с 8 июня
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564929999_0:80:3001:1768_1036x0_80_0_0_c41bf20c83a520355434843725752d5f.jpg
РИА Новости

Россия рассчитывает на прекращение огня в Ливии с 8 июня

19:39 06.06.2020 (обновлено: 20:27 06.06.2020)
510
© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
Военнослужащие Ливийской национальной армии
© AP Photo / Mohammad Hannon
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что стороны конфликта в Ливии прекратят огонь с 6 утра 8 июня, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Он подчеркнул, что все детали предложений египетского президента Абделя Фаттаха ас-Сиси еще предстоит изучить "с точки зрения их практической реализации".
Боец оппозиции с флагом Ливии
16:54
Переходный период в Ливии, согласно инициативе, продлится 18 месяцев
"Поэтому очень важно, чтобы была позитивная реакция тех внутриливийских сил, к которым она - эта инициатива - обращена. Поэтому мы надеемся, что в Триполи и Правительство национального согласия, и Высший государственный совет рассмотрят внимательно содержание этой инициативы, и будет реализовано главное ее положение - прекращение огня с 6 утра 8 июня",- сказал Богданов.
В субботу в Каире президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи ас-Сиси заявил о новой межливийской инициативе, которая включает в себя прекращение огня и условия политического урегулирования.
Согласно заявлению египетского лидера, инициатива включает в себя равноправное представительство трех регионов в президентском совете, объединение государственных институтов Ливии и принятие конституционной декларации. Кроме этого, инициатива предусматривает прекращение огня в Ливии с 6.00 8 июня, призывает к уважению всех международных усилий и содержит призыв вывести иностранных наемников и разоружить группировки.
Военные в Ливии
Вчера, 12:16
Войска ПНС Ливии захватили город Тархуна
По словам Богданова, российская сторона также рассчитывает, что будет налажена работа по трем трекам: в рамках совместной военной комиссии "5+5", в экономической сфере - по вопросам объединения экономических органов и институтов, в том числе центрального банка, и, "конечно же, организация на новых основах политической власти".
"То есть, формирование нового Президентского совета, правительства, которые эффективно представляли бы голос ливийского народа в трех исторических частях этой страны. И это обеспечило бы единство, суверенитет и территориальную целостность государства",- заявил Богданов.
"Мы надеемся, что все это заработает, но для этого, конечно же, было бы необходимым скорейшее назначение нового спецпредставителя генсека ООН по Ливии",- подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
20:14
Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
Он обратил внимание, что инициатива египетского президента как раз подчеркивает роль ООН, "которая должна налаживать все переговорные форматы". Также каирская инициатива напоминает о важности реализации итогов международной берлинской конференции по Ливии.
Богданов добавил, что предложения египетской стороны потребуют дальнейшего изучения и обсуждения, "со всеми ливийскими сторонами, с которыми мы поддерживаем контакты".
"Ну и, естественно, с нашими внешними партнерами. Мы обратили внимание, что на эту пресс-конференцию в Каире были приглашены послы целого ряда стан, в том числе постоянных членов СБ ООН, естественно, и новый российский посол, а также послы других стран, которые занимают очень конструктивную позицию по ливийскому урегулированию", - констатировал замглавы российского МИД.
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
19:09
Россия поддержала инициативу по прекращению огня в Ливии
130001
Обсудить 1
РоссияАкиля СалехХалифа ХафтарАбдель Фаттах ас-СисиМихаил БогдановЛивияЕгипетВ мире
Рекомендуем
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
Участник акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
Женщина с плакатом в Киеве
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин
Мишустин обязал возвращать стоимость билетов при отмене мероприятий
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Сергей Шнуров
"Уже переобулся": Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Главный въезд на базу Бюхель в Германии
Немецкий правозащитник прокомментировал вывод американских войск
Нефтяные станки-качалки на месторождении недалеко от Ловингтона, штат Нью-Мексико
Источник сообщил, что Мексика не будет продлевать сделку ОПЕК+
Вид на город Сирт, Ливия
Силы ПНС Ливии начали операцию по установлению контроля над Сиртом
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
Россия поддержала инициативу по прекращению огня в Ливии
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
Медицинские маски
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:03В центре Чикаго собрались несколько тысяч протестующих
22:02В Абхазии отметили День русского языка
21:59МИД ответил на предложение Помпео помочь в ситуации с разливом топлива
21:51В Самарской области 77 человек выздоровели от коронавируса
21:48В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь Флойда
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
Лента новостейМолния