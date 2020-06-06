Россия рассчитывает на прекращение огня в Ливии с 8 июня

Он подчеркнул, что все детали предложений египетского президента Абделя Фаттаха ас-Сиси еще предстоит изучить "с точки зрения их практической реализации".

"Поэтому очень важно, чтобы была позитивная реакция тех внутриливийских сил, к которым она - эта инициатива - обращена. Поэтому мы надеемся, что в Триполи и Правительство национального согласия, и Высший государственный совет рассмотрят внимательно содержание этой инициативы, и будет реализовано главное ее положение - прекращение огня с 6 утра 8 июня",- сказал Богданов.

Согласно заявлению египетского лидера, инициатива включает в себя равноправное представительство трех регионов в президентском совете, объединение государственных институтов Ливии и принятие конституционной декларации. Кроме этого, инициатива предусматривает прекращение огня в Ливии с 6.00 8 июня, призывает к уважению всех международных усилий и содержит призыв вывести иностранных наемников и разоружить группировки.

По словам Богданова, российская сторона также рассчитывает, что будет налажена работа по трем трекам: в рамках совместной военной комиссии "5+5", в экономической сфере - по вопросам объединения экономических органов и институтов, в том числе центрального банка, и, "конечно же, организация на новых основах политической власти".

"То есть, формирование нового Президентского совета, правительства, которые эффективно представляли бы голос ливийского народа в трех исторических частях этой страны. И это обеспечило бы единство, суверенитет и территориальную целостность государства",- заявил Богданов.

"Мы надеемся, что все это заработает, но для этого, конечно же, было бы необходимым скорейшее назначение нового спецпредставителя генсека ООН по Ливии",- подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

Он обратил внимание, что инициатива египетского президента как раз подчеркивает роль ООН, "которая должна налаживать все переговорные форматы". Также каирская инициатива напоминает о важности реализации итогов международной берлинской конференции по Ливии.

Богданов добавил, что предложения египетской стороны потребуют дальнейшего изучения и обсуждения, "со всеми ливийскими сторонами, с которыми мы поддерживаем контакты".