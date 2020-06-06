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Культура
2020-06-06T20:17
https://ria.ru/20200606/1572573267.html
Мишустин обязал возвращать стоимость билетов при отмене мероприятий
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РИА Новости

Мишустин обязал возвращать стоимость билетов при отмене мероприятий

19:34 06.06.2020 (обновлено: 20:17 06.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации за билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия в случае чрезвычайной ситуации. Документ опубликован на сайте правительства.
Теперь возможен возврат средств или обмен на ваучеры.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что россияне смогут получить ваучеры на перенесенные из-за коронавируса культурные мероприятия и пойти на них без доплат.
Он отметил, что у учреждений культуры будет полгода с момента выхода региона из режима повышенной готовности для возврата денег за отмененные события.
Чернышенко добавил, что сейчас у жителей страны находятся на руках более семи миллионов купленных билетов и абонементов.
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КультураКультураРоссияМихаил МишустинОбщество
Популярные комментарии
А не мог бы Мишустин подписать закон, обязывающий авиакомпании вернуть деньги людям за билеты невыполненных рейсов?А то получается денег собрали миллиарды,а взамен выдали депозитные ваучеры.Я как и многие другие люди не знаем,что завтра будет.Сейчас у авиакомпаний есть великий соблазн обанкротиться. Почему в этой ситуации, правительство встало на сторону авиаперевозчиков,а не людей.Пусть перевозчики берут кредиты «льготные», которые нам предлагают.В конце концов,проведите аудит и дайте компаниям денег из фонда в долг.Людей то почему кидают со всех сторон?Не кажется ли,что это всё похоже на МММ?
6 июня, 19:46
Олег 84
740001
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