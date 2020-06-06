Мишустин обязал возвращать стоимость билетов при отмене мероприятий

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации за билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия в случае чрезвычайной ситуации. Документ опубликован на сайте правительства.
Теперь возможен возврат средств или обмен на ваучеры.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что россияне смогут получить ваучеры на перенесенные из-за коронавируса культурные мероприятия и пойти на них без доплат.
Он отметил, что у учреждений культуры будет полгода с момента выхода региона из режима повышенной готовности для возврата денег за отмененные события.
Чернышенко добавил, что сейчас у жителей страны находятся на руках более семи миллионов купленных билетов и абонементов.