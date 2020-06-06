Испанские музеи открываются для посетителей

МАДРИД, 6 июн – РИА Новости, Елена Шестернина. Три самых известных музея Испании – Прадо, Королевы Софии и Тиссена-Борнемисы открыли свои двери для публики. В день открытия по "золотому треугольнику" музеев Мадрида прошла корреспондент РИА Новости.

Прадо, закрывшийся 12 марта из-за эпидемии коронавируса , официально возобновил работу в субботу. Однако еще накануне там побывали первые посетители – медики, полицейские, пожарные, гражданские гвардейцы, волонтеры Красного Креста - главные герои Испании последних трех месяцев.

Попасть в Прадо теперь можно, поднявшись по огромной широкой лестнице, ведущей к воротам Гойи. Прежний вход - через ворота Херонимос - доступен лишь для людей с ограниченными возможностями. Выход также перенесли - через ворота Мурильо, чтобы не допускать скопления людей. Покупать билеты надо заранее – за 24 часа до посещения – онлайн. Цены снизили вполовину – сейчас поход в главный музей Испании обойдется в семь с половиной евро, а в первые два дня после открытия - бесплатно.

Мария Луис пришла в музей с дочкой. "Очень хотелось пойти именно сегодня, в день открытия. Это как переход на новый этап деэскалации, снятия карантинных ограничений. Как еще один шаг возвращения к прежней жизни", - говорит Мария, родившаяся в Мадриде . По ее словам, она "даже не может посчитать, сколько раз за свою жизнь была в Прадо".

Около музея гиды - с официальными государственными аккредитациями. Работать они не смогут до сентября, но пришли сегодня "поддержать музей и отметить открытие". "Мы остались без работы как минимум еще на три месяца. Не работаем с марта, но как частным предпринимателям правительство выплачивает нам компенсацию. Очень надеемся, что туристы вернутся, и мы сможем вновь показывать мадридские музеи. Они того стоят", - говорит один из гидов, мужчина лет 50.

Символическим жестом министр культуры Хосе Мануэль Родригес Урибес, директор Прадо Мигель Фаломир и глава попечительского совета музея Хавьер Солана (в прошлом - известный политик, бывший генсек НАТО и верховный представитель ЕС по общей внешней политике и политике безопасности) скинули под аплодисменты собравшихся черную ткань над входом, где появилась надпись: "Новая встреча". Именно под этим названием открывает свой нынешний сезон один из главных музеев мира.

В первые часы работы возле здания выстроилась длинная очередь. Перед тем как зайти в главную галерею, необходимо пройти контроль безопасности. Сначала поднести руку к специальному аппарату и померить температуру. Охранники в масках и защитных прозрачных экранах проверяют вещи на наличие запрещенных веществ – единственная из мер безопасности, которая существовала и раньше. Все посетители обязаны носить маски. На входе – дезинфицирующий гель для рук и салфетки.

Приходить можно компаниями до пяти человек. Гардероб не работает, нет привычных буклетов с картами и аудиогидов. На пресс-конференции руководство музея посоветовало посетителям пользоваться интернет-страницей Прадо, где есть описание картин, а также обращаться за интересующей информацией к сотрудникам в залах.

"Сказали к нам обращаться? Ничего себе! Я, конечно, могу что-то рассказать, но далеко не все", - удивляется девушка, присматривающая за залом, где выставлены работы Франсиско Гойи . На ней маска N95 и защитный экран. "Дышать немного тяжеловато, но руководство сказало, что мы можем носить и медицинские – в них проще", - рассказывает она.

Из примерно 40 сотрудников, которые раньше работали в залах, на работу выходит примерно половина. Остаются дома те, кто не может по объективным причинам – пожилые люди или, например, у кого есть маленькие дети (детские сады и школы закрыты).

Некоторые служащие музея за время эпидемии перенесли коронавирус, двое оказались в больнице, один человек умер. Коронавирус перенес и Хавьер Солана.

Экономические убытки музея за время вынужденного закрытия составили 7 миллионов евро. Однако увольнений не было. Все это время сотрудникам выплачивали зарплату в полном объеме. "Думаем, что увольнений не будет, по крайней мере никаких слухов по этому поводу нет. Но, конечно, на временные работы сейчас не будут нанимать", - рассказала смотрительница зала.

Согласно санитарным нормам, посещение музея ограничено – 1800 человек в день (до карантина – в среднем 8-9 тысяч, а всего в прошлом году Прадо принял 3,2 миллиона посетителей, около 70% из них туристы). Музей ждут непростые времена: государственное финансирование в последние годы составляло около 30%, 70% - самофинансирование, половина этой суммы от продажи билетов, остальное от спонсоров, продаж в магазинах, ресторанах, мерчендайзинга.

Из-за санитарных ограничений Прадо открыл только четвертую часть залов, где выставлены всего 250 картин. Чтобы собрать в одном месте лучшее, 190 из них пришлось перевесить.

Это самые известные шедевры. Пожалуй, единственным исключением стал триптих "Сад земных наслаждений" Иеронима Босха . Переносить его из зала, где он обычно находится, не стали по причинам безопасности, боясь повредить. Посещение коллекции занимает около полутора часов.

"Сколько бы раньше вы ни были в Прадо, вы никогда его не видели таким. Сколько вы ни посетите Прадо в будущем, возможно, вы никогда больше его таким не увидите – такую концентрацию шедевров… То, как выглядит музей сейчас, – это его ДНК. Это те произведения, которые делают Прадо Прадо, это концентрация лучший произведений", - говорит Мигель Фаломир. "Любопытно, что примерно таким был музей в момент своего открытия в 1819-м", - добавляет он.

Музей Прадо никогда не был закрыт так долго со времен Гражданской войны (тогда он не работал с августа 1936-го по сентябрь 1939-го).

Все залы музея откроются самое ранее в середине сентября, а временных выставок не будет как минимум до октября.

Музей королевы Софии

Музей королевы Софии открыл лишь крытую галерею первого этажа, центральный сад и второй этаж здания, где расположены жемчужины его коллекции – "Герника" Пабло Пикассо и самые известные работы Сальвадора Дали . Одновременно музей могут посетить 938 человек. В первый день он работает бесплатно, в последующие дни билеты можно будет приобрести (онлайн или в кассах, но рекомендуется платить не наличными, а банковской картой) за пять евро – вдвое меньше, чем до карантина. Перед открытием выстроилась очередь, но к середине дня скопления людей не было даже перед "Герникой" - количество посетителей строго контролировала охрана.

Буклеты посетителям здесь также не раздают – информацию о картинах рекомендуют искать на сайте, а в залах развешаны плакаты с QR-кодами, чтобы легче было найти информацию. Для того чтобы регулировать перемещение людей, к полу приклеены указатели направления движения.

По всему зданию развешаны дезинфицирующие гели для рук, лифтами пользоваться не рекомендуется без острой необходимости. Магазин сувениров и кафе пока закрыты. Но выпить кофе можно, как обычно, на площади перед музеем на уже открытых в испанской столице террасах баров.

Музей Тиссена-Борнемисы

Музей Тиссена-Борнемисы открыл, в отличие от двух других музеев "треугольника", все залы и готов принимать 1200 человек одновременно. Помимо постоянной коллекции возобновили свою работу две временные выставки – Рембрандта и американской художницы Джоан Джонас. Утром здесь тоже была длинная очередь на вход, а в некоторых залах музея - очень большее количество посетителей.

В первые два дня открытия музей Тиссена-Борнемисы работает бесплатно, как и в дальнейшем каждый понедельник (бесплатный вход в первый день недели был еще до карантина), в остальные дни стоимость билетов не снижена.

Директор музея Эвелио Асеведо заявил, что финансовые потери музея за время закрытия составили около 7 миллионов евро.

Все государственные музеи страны, находящиеся в подчинении министерства культуры, откроются в стране 9 июня. До 31 июля вход в них будет бесплатным.