Испанские музеи открываются для посетителей

МАДРИД, 6 июн – РИА Новости, Елена Шестернина. Три самых известных музея Испании – Прадо, Королевы Софии и Тиссена-Борнемисы открыли свои двери для публики. В день открытия по "золотому треугольнику" музеев Мадрида прошла корреспондент РИА Новости.
Прадо, закрывшийся 12 марта из-за эпидемии коронавируса, официально возобновил работу в субботу. Однако еще накануне там побывали первые посетители – медики, полицейские, пожарные, гражданские гвардейцы, волонтеры Красного Креста - главные герои Испании последних трех месяцев.
Попасть в Прадо теперь можно, поднявшись по огромной широкой лестнице, ведущей к воротам Гойи. Прежний вход - через ворота Херонимос - доступен лишь для людей с ограниченными возможностями. Выход также перенесли - через ворота Мурильо, чтобы не допускать скопления людей. Покупать билеты надо заранее – за 24 часа до посещения – онлайн. Цены снизили вполовину – сейчас поход в главный музей Испании обойдется в семь с половиной евро, а в первые два дня после открытия - бесплатно.
Мария Луис пришла в музей с дочкой. "Очень хотелось пойти именно сегодня, в день открытия. Это как переход на новый этап деэскалации, снятия карантинных ограничений. Как еще один шаг возвращения к прежней жизни", - говорит Мария, родившаяся в Мадриде. По ее словам, она "даже не может посчитать, сколько раз за свою жизнь была в Прадо".
Около музея гиды - с официальными государственными аккредитациями. Работать они не смогут до сентября, но пришли сегодня "поддержать музей и отметить открытие". "Мы остались без работы как минимум еще на три месяца. Не работаем с марта, но как частным предпринимателям правительство выплачивает нам компенсацию. Очень надеемся, что туристы вернутся, и мы сможем вновь показывать мадридские музеи. Они того стоят", - говорит один из гидов, мужчина лет 50.
Символическим жестом министр культуры Хосе Мануэль Родригес Урибес, директор Прадо Мигель Фаломир и глава попечительского совета музея Хавьер Солана (в прошлом - известный политик, бывший генсек НАТО и верховный представитель ЕС по общей внешней политике и политике безопасности) скинули под аплодисменты собравшихся черную ткань над входом, где появилась надпись: "Новая встреча". Именно под этим названием открывает свой нынешний сезон один из главных музеев мира.
2 июня, 13:11КультураВ России с середины июля откроют музеи
В первые часы работы возле здания выстроилась длинная очередь. Перед тем как зайти в главную галерею, необходимо пройти контроль безопасности. Сначала поднести руку к специальному аппарату и померить температуру. Охранники в масках и защитных прозрачных экранах проверяют вещи на наличие запрещенных веществ – единственная из мер безопасности, которая существовала и раньше. Все посетители обязаны носить маски. На входе – дезинфицирующий гель для рук и салфетки.
Приходить можно компаниями до пяти человек. Гардероб не работает, нет привычных буклетов с картами и аудиогидов. На пресс-конференции руководство музея посоветовало посетителям пользоваться интернет-страницей Прадо, где есть описание картин, а также обращаться за интересующей информацией к сотрудникам в залах.
"Сказали к нам обращаться? Ничего себе! Я, конечно, могу что-то рассказать, но далеко не все", - удивляется девушка, присматривающая за залом, где выставлены работы Франсиско Гойи. На ней маска N95 и защитный экран. "Дышать немного тяжеловато, но руководство сказало, что мы можем носить и медицинские – в них проще", - рассказывает она.
Из примерно 40 сотрудников, которые раньше работали в залах, на работу выходит примерно половина. Остаются дома те, кто не может по объективным причинам – пожилые люди или, например, у кого есть маленькие дети (детские сады и школы закрыты).
Некоторые служащие музея за время эпидемии перенесли коронавирус, двое оказались в больнице, один человек умер. Коронавирус перенес и Хавьер Солана.
Экономические убытки музея за время вынужденного закрытия составили 7 миллионов евро. Однако увольнений не было. Все это время сотрудникам выплачивали зарплату в полном объеме. "Думаем, что увольнений не будет, по крайней мере никаких слухов по этому поводу нет. Но, конечно, на временные работы сейчас не будут нанимать", - рассказала смотрительница зала.
Согласно санитарным нормам, посещение музея ограничено – 1800 человек в день (до карантина – в среднем 8-9 тысяч, а всего в прошлом году Прадо принял 3,2 миллиона посетителей, около 70% из них туристы). Музей ждут непростые времена: государственное финансирование в последние годы составляло около 30%, 70% - самофинансирование, половина этой суммы от продажи билетов, остальное от спонсоров, продаж в магазинах, ресторанах, мерчендайзинга.
Из-за санитарных ограничений Прадо открыл только четвертую часть залов, где выставлены всего 250 картин. Чтобы собрать в одном месте лучшее, 190 из них пришлось перевесить.
Это самые известные шедевры. Пожалуй, единственным исключением стал триптих "Сад земных наслаждений" Иеронима Босха. Переносить его из зала, где он обычно находится, не стали по причинам безопасности, боясь повредить. Посещение коллекции занимает около полутора часов.
"Сколько бы раньше вы ни были в Прадо, вы никогда его не видели таким. Сколько вы ни посетите Прадо в будущем, возможно, вы никогда больше его таким не увидите – такую концентрацию шедевров… То, как выглядит музей сейчас, – это его ДНК. Это те произведения, которые делают Прадо Прадо, это концентрация лучший произведений", - говорит Мигель Фаломир. "Любопытно, что примерно таким был музей в момент своего открытия в 1819-м", - добавляет он.
Музей Прадо никогда не был закрыт так долго со времен Гражданской войны (тогда он не работал с августа 1936-го по сентябрь 1939-го).
Все залы музея откроются самое ранее в середине сентября, а временных выставок не будет как минимум до октября.
Музей королевы Софии
Музей королевы Софии открыл лишь крытую галерею первого этажа, центральный сад и второй этаж здания, где расположены жемчужины его коллекции – "Герника" Пабло Пикассо и самые известные работы Сальвадора Дали. Одновременно музей могут посетить 938 человек. В первый день он работает бесплатно, в последующие дни билеты можно будет приобрести (онлайн или в кассах, но рекомендуется платить не наличными, а банковской картой) за пять евро – вдвое меньше, чем до карантина. Перед открытием выстроилась очередь, но к середине дня скопления людей не было даже перед "Герникой" - количество посетителей строго контролировала охрана.
Буклеты посетителям здесь также не раздают – информацию о картинах рекомендуют искать на сайте, а в залах развешаны плакаты с QR-кодами, чтобы легче было найти информацию. Для того чтобы регулировать перемещение людей, к полу приклеены указатели направления движения.
По всему зданию развешаны дезинфицирующие гели для рук, лифтами пользоваться не рекомендуется без острой необходимости. Магазин сувениров и кафе пока закрыты. Но выпить кофе можно, как обычно, на площади перед музеем на уже открытых в испанской столице террасах баров.
Музей Тиссена-Борнемисы
Музей Тиссена-Борнемисы открыл, в отличие от двух других музеев "треугольника", все залы и готов принимать 1200 человек одновременно. Помимо постоянной коллекции возобновили свою работу две временные выставки – Рембрандта и американской художницы Джоан Джонас. Утром здесь тоже была длинная очередь на вход, а в некоторых залах музея - очень большее количество посетителей.
В первые два дня открытия музей Тиссена-Борнемисы работает бесплатно, как и в дальнейшем каждый понедельник (бесплатный вход в первый день недели был еще до карантина), в остальные дни стоимость билетов не снижена.
Директор музея Эвелио Асеведо заявил, что финансовые потери музея за время закрытия составили около 7 миллионов евро.
Все государственные музеи страны, находящиеся в подчинении министерства культуры, откроются в стране 9 июня. До 31 июля вход в них будет бесплатным.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.