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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T19:18
https://ria.ru/20200606/1572572907.html
В мире число случаев коронавируса превысило 6,6 миллиона
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:155:3044:1867_1036x0_80_0_0_a5d28dc8868d9dfbbc98907a996f40e5.jpg
РИА Новости

В мире число случаев коронавируса превысило 6,6 миллиона

19:18 06.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в мире за сутки увеличилось почти на 128 тысяч и превысило 6,6 миллиона, умерли более 392 тысяч человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По последним данным организации, за сутки зарегистрировано 127 950 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 5 647 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире составляет 6 663 304, число летальных исходов – 392 802.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 3 155 370.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
021001
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЮжная АмерикаСеверная АмерикаВ мире
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