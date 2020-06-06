В мире число случаев коронавируса превысило 6,6 миллиона

По последним данным организации, за сутки зарегистрировано 127 950 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 5 647 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире составляет 6 663 304, число летальных исходов – 392 802.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 3 155 370.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.