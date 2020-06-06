Появился проект коммюнике ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Проект коммюнике ОПЕК+ содержит решение продлить сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля 2020 года, говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.