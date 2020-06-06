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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-06T19:09
https://ria.ru/20200606/1572572676.html
Появился проект коммюнике ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825900_0:216:3256:2048_1036x0_80_0_0_3cc63371a1e8d4ab4b3ce0c3be31d770.jpg
РИА Новости

Появился проект коммюнике ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

19:09 06.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные станки-качалки компании "Татнефть"
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Проект коммюнике ОПЕК+ содержит решение продлить сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля 2020 года, говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Продление условий по сокращению добычи в мае-июне на один месяц, до конца июля 2020 года", - говорится в проекте.
В субботу проходит очередное заседание министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+ в формате видеоконференции. Как ожидается, участники сделки примут дальнейшие решения по соглашению ОПЕК+.
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть
10:28
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКЭкономика
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