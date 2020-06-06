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2020-06-06T19:09
https://ria.ru/20200606/1572572641.html
Россия поддержала инициативу по прекращению огня в Ливии
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РИА Новости

Россия поддержала инициативу по прекращению огня в Ливии

19:09 06.06.2020
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© AP Photo / Mohamed Ben KhalifaБойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Москва поддерживает каирскую инициативу по прекращению огня в Ливии, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Мы ожидали эту инициативу, знали, что она готовится. Сейчас, ознакомившись с содержанием предложений президента Египта, мы, конечно, поддерживаем любые предложения, направленные на скорейшее прекращение боевых действий в Ливии", - сказал Богданов.
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Силы ПНС Ливии начали операцию по установлению контроля над Сиртом
В субботу в Каире президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНР) маршалом Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи ас-Сиси заявил о новой межливийской инициативе, которая включает в себя прекращение огня и условия политического урегулирования.
Согласно заявлению египетского лидера, инициатива включает в себя равноправное представительство трех регионов в президентском совете, объединение государственных институтов Ливии и принятие конституционной декларации. Кроме этого, инициатива предусматривает прекращение огня в Ливии с 6.00 8 июня, призывает к уважению всех международных усилий и содержит призыв вывести иностранных наемников и разоружить группировки.
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РоссияАкиля СалехХалифа ХафтарАбдель Фаттах ас-СисиМихаил БогдановЛивияЕгипетВ мире
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