Россия поддержала инициативу по прекращению огня в Ливии

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Москва поддерживает каирскую инициативу по прекращению огня в Ливии, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Мы ожидали эту инициативу, знали, что она готовится. Сейчас, ознакомившись с содержанием предложений президента Египта, мы, конечно, поддерживаем любые предложения, направленные на скорейшее прекращение боевых действий в Ливии", - сказал Богданов.
В субботу в Каире президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНР) маршалом Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи ас-Сиси заявил о новой межливийской инициативе, которая включает в себя прекращение огня и условия политического урегулирования.
Согласно заявлению египетского лидера, инициатива включает в себя равноправное представительство трех регионов в президентском совете, объединение государственных институтов Ливии и принятие конституционной декларации. Кроме этого, инициатива предусматривает прекращение огня в Ливии с 6.00 8 июня, призывает к уважению всех международных усилий и содержит призыв вывести иностранных наемников и разоружить группировки.