Россия поддержала инициативу по прекращению огня в Ливии

Согласно заявлению египетского лидера, инициатива включает в себя равноправное представительство трех регионов в президентском совете, объединение государственных институтов Ливии и принятие конституционной декларации. Кроме этого, инициатива предусматривает прекращение огня в Ливии с 6.00 8 июня, призывает к уважению всех международных усилий и содержит призыв вывести иностранных наемников и разоружить группировки.