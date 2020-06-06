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2020-06-06T19:07
https://ria.ru/20200606/1572572527.html
Немецкий правозащитник прокомментировал вывод американских войск
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РИА Новости

Немецкий правозащитник прокомментировал вывод американских войск

19:01 06.06.2020 (обновлено: 19:07 06.06.2020)
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© AP Photo / StringerГлавный въезд на базу "Бюхель" в Германии
Главный въезд на базу Бюхель в Германии
© AP Photo / Stringer
БЕРЛИН, 6 июн - РИА Новости. Если США выведут войска из Германии, это станет поводом для праздничной вечеринки, тот факт, что американские контингенты до сих пор находятся на немецкой земли - это провал политики правительства в Берлине, заявил РИА Новости один из координаторов ежегодных протестов возле американской авиабазы Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, немецкий правозащитник Райнер Браун.
"Правительство ФРГ должно стыдиться того, что оно не предпринимает ничего, чтобы американские солдаты наконец исчезли с территории страны. Это еще один провал немецкой политики. Могу сказать одно - мы устроим большую вечеринку, если эти воинские контингенты покинут Германию. Они, будучи реликтом "холодной войны", никоим образом не способствуют миру и свободе, их пребывание в ФРГ обостряет конфронтацию с Россией, противоречит идее единой политики безопасности. Это одна из причин усилить нашу активность для того, чтобы они не попали в Польшу, чтобы другие военные базы США и, прежде всего, Рамштайн, этот центр убийства, были как можно скорее закрыты", - заявил Браун.
Главный въезд на базу Бюхель в Германии
13:14
СМИ: решение Трампа о выводе военных застало врасплох власти Германии
Он добавил, что вывод американских военнослужащих станет "очевидным шагом в правильном направлении".
Президент США Дональд Трамп приказал к сентябрю вывести 9,5 тысячи членов военного контингента США из Германии, сообщило ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве. Трамп также распорядился ограничить число единовременно находящихся в ФРГ американских военных до 25 тысяч человек вместо допустимых сейчас 52 тысяч. Отмечается, что обсуждение этого сокращения велось в США с сентября и не связано с решением канцлера Германии Ангелы Меркель не принимать участие в очном саммите G7 в июне.
В настоящее время в Германии дислоцированы почти 35 тысяч американских военнослужащих, кроме того, армия США привлекла к работе на военных базах в ФРГ 17 тысяч американских гражданских лиц и 12 тысяч граждан ФРГ.
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