СМИ: в США предъявили обвинение толкнувшим пожилого мужчину полицейским

Отмечается, что оба полицейских не признали себя виновными, их отпустили под подписку о невыезде. Следующее заседание назначено на 20 июля.

Как передавал телеканал CNN, согласно видео в социальных сетях, пожилой мужчина упал на спину после того, как его толкнули полицейские. На видео он лежит неподвижно, видно, как под его головой появляется кровь. Двух полицейских, которые сбили с ног пожилого мужчину, временно отстранили от службы. После этого все 57 сотрудников группы быстрого реагирования полиции Баффало ушли из состава спецподразделения в знак протеста против отстранения своих коллег. Сообщалось, что мужчина находится в тяжелом состоянии.