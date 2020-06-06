Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T18:52
https://ria.ru/20200606/1572572363.html
В Калининградской области откроют спортзалы и библиотеки
https://cdn21.img.ria.ru/images/155522/50/1555225057_0:188:3002:1877_1036x0_80_0_0_68b868f2c155971c1aa045792ac3642d.jpg
РИА Новости

В Калининградской области откроют спортзалы и библиотеки

18:52 06.06.2020
3277
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкБиблиотека
Библиотека
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Калининградские власти с 7 июня снимают ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, в частности, открываются спортзалы и фитнес-клубы, библиотеки, бани и сауны, маски теперь не обязательно носить на улице, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
"С 7 июня снимается ряд ограничительных мер. Снимается запрет на работу библиотек (за исключением читальных залов), проведение индивидуальных и самостоятельных спортивных тренировок и занятий в учреждениях спортивной подготовки для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях", - говорится в сообщении.
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
17:15Распространение нового коронавируса
Врачи оценили новый российский препарат от коронавируса
Возобновляют работу бани, сауны, солярии, массажные салоны. В полноценном режиме начинают работать торговые центры и магазины, не имеющие отдельного входа. Смягчается масочный режим. Теперь не нужно использовать маски при передвижении по улице. В остальных случаях необходимо носить маску.
"С 8 июня снимаются ограничительные мероприятия по временному приостановлению на территории Калининградской области бронирования мест, приема и размещения граждан, зарегистрированных в Калининградской области, в домах отдыха, пансионатах и гостиницах, расположенных в прибрежной зоне. Открываются променады и пляжи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все возобновляющие работу организации должны следовать рекомендациям Роспотребнадзора по соблюдению санитарно-гигиенических требований.
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 6 июня на COVID-19 обследовано 59,8 тысячи человек. Выявлено 1736 случаев заражения (36 за последние сутки), из них 763 человека выздоровели (23 пациента за сутки), скончались 29. Под медицинским наблюдением находятся 4456 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
1531000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Калининградская областьОбщество
Рекомендуем
Пассажиры в медицинских масках в зоне регистрации в аэропорту Брюсселя
МИД Бельгии назвал факторы, мешающие ЕС решить вопрос об открытии границ
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
Женщина с плакатом в Киеве
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Самый древний мост в Венеции через Гранд-канал - Мост Риальто
Туристов выгнали из Венеции за купание в Гранд-канале
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал белорусов победить сразу несколько "пандемий"
Сергей Шнуров
"Уже переобулся": Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Участники пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов на пост президента Белоруссии в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Бабарико собрал подписи для выдвижения
Медицинские маски
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19
Сливочное масло
В сливочном масле нашли патогенные бактерии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:03В центре Чикаго собрались несколько тысяч протестующих
22:02В Абхазии отметили День русского языка
21:59МИД ответил на предложение Помпео помочь в ситуации с разливом топлива
21:51В Самарской области 77 человек выздоровели от коронавируса
21:48В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь Флойда
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
Лента новостейМолния