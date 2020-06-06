В Калининградской области откроют спортзалы и библиотеки

КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Калининградские власти с 7 июня снимают ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения Калининградские власти с 7 июня снимают ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса , в частности, открываются спортзалы и фитнес-клубы, библиотеки, бани и сауны, маски теперь не обязательно носить на улице, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области

"С 7 июня снимается ряд ограничительных мер. Снимается запрет на работу библиотек (за исключением читальных залов), проведение индивидуальных и самостоятельных спортивных тренировок и занятий в учреждениях спортивной подготовки для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях", - говорится в сообщении.

Возобновляют работу бани, сауны, солярии, массажные салоны. В полноценном режиме начинают работать торговые центры и магазины, не имеющие отдельного входа. Смягчается масочный режим. Теперь не нужно использовать маски при передвижении по улице. В остальных случаях необходимо носить маску.

"С 8 июня снимаются ограничительные мероприятия по временному приостановлению на территории Калининградской области бронирования мест, приема и размещения граждан, зарегистрированных в Калининградской области, в домах отдыха, пансионатах и гостиницах, расположенных в прибрежной зоне. Открываются променады и пляжи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все возобновляющие работу организации должны следовать рекомендациям Роспотребнадзора по соблюдению санитарно-гигиенических требований.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 6 июня на COVID-19 обследовано 59,8 тысячи человек. Выявлено 1736 случаев заражения (36 за последние сутки), из них 763 человека выздоровели (23 пациента за сутки), скончались 29. Под медицинским наблюдением находятся 4456 человек.