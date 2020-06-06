В Калининградской области откроют спортзалы и библиотеки

КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Калининградские власти с 7 июня снимают ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, в частности, открываются спортзалы и фитнес-клубы, библиотеки, бани и сауны, маски теперь не обязательно носить на улице, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
"С 7 июня снимается ряд ограничительных мер. Снимается запрет на работу библиотек (за исключением читальных залов), проведение индивидуальных и самостоятельных спортивных тренировок и занятий в учреждениях спортивной подготовки для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях", - говорится в сообщении.
Возобновляют работу бани, сауны, солярии, массажные салоны. В полноценном режиме начинают работать торговые центры и магазины, не имеющие отдельного входа. Смягчается масочный режим. Теперь не нужно использовать маски при передвижении по улице. В остальных случаях необходимо носить маску.
"С 8 июня снимаются ограничительные мероприятия по временному приостановлению на территории Калининградской области бронирования мест, приема и размещения граждан, зарегистрированных в Калининградской области, в домах отдыха, пансионатах и гостиницах, расположенных в прибрежной зоне. Открываются променады и пляжи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все возобновляющие работу организации должны следовать рекомендациям Роспотребнадзора по соблюдению санитарно-гигиенических требований.
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 6 июня на COVID-19 обследовано 59,8 тысячи человек. Выявлено 1736 случаев заражения (36 за последние сутки), из них 763 человека выздоровели (23 пациента за сутки), скончались 29. Под медицинским наблюдением находятся 4456 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.