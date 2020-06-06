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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-06T18:45
https://ria.ru/20200606/1572572199.html
Глава Минэнерго отметил важность полного выполнения сделки ОПЕК+
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571360678_0:0:3066:1725_1036x0_80_0_0_b547b7d950f8bd63591a044e5e70a4f3.jpg
РИА Новости

Глава Минэнерго отметил важность полного выполнения сделки ОПЕК+

18:45 06.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Выполнение сделки ОПЕК+ на 100% всеми участниками сегодня важно как никогда, считает министр энергетики РФ Александр Новак.
"Сегодня как никогда важно, на мой взгляд, 100% исполнение взятых на себя обязательств всеми странами-участницами", - сказал он в ходе выступления в рамках министерской встречи ОПЕК+.
Нефтяная качалка
4 июня, 08:00
Нефть и рубль на подъеме: что будет после встречи ОПЕК+
ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьОПЕКАлександр НовакСаудовская АравияВ мире
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