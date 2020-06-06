Назван самый вредный суп

"Там содержатся колбасы, сосиски, копчености, солености, острые приправы. Из-за большого количества насыщенных жиров солянка неполезна любым людям, особенно — с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена", — сказала она.

По мнению Торопыгиной, употребление солянки может грозить атеросклерозом. Кроме того, этот суп оказывает раздражающее действие на желудок, он противопоказан людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, добавила диетолог.