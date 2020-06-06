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Назван самый вредный суп
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РИА Новости

Назван самый вредный суп

18:45 06.06.2020 (обновлено: 19:13 06.06.2020)
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© Depositphotos / 5PHСолянка
Солянка
© Depositphotos / 5PH
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Солянка содержит много неполезных жиров и может считаться самым вредным супом, заявила в комментарии порталу E1 диетолог Ирина Торопыгина.
Специалист отметила, что в состав этого блюда входят разные виды переработанного мяса.

"Там содержатся колбасы, сосиски, копчености, солености, острые приправы. Из-за большого количества насыщенных жиров солянка неполезна любым людям, особенно — с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена", — сказала она.

По мнению Торопыгиной, употребление солянки может грозить атеросклерозом. Кроме того, этот суп оказывает раздражающее действие на желудок, он противопоказан людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, добавила диетолог.
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РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
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