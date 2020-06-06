Новак оценил меры ОПЕК+ по поддержке нефтяного рынка

"Хотел бы высказать слова благодарности всем участникам министерской встречи ОПЕК, прошедшей 9 и 12 апреля этого года, за те конструктивные решения, которые были приняты, за совместные действия, которые позволили избежать нам сегодня серьезных последствий самого значительного в истории снижения спроса на мировом нефтяном рынке", - сказал Новак.