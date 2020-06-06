Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-06T18:42
https://ria.ru/20200606/1572572095.html
Новак оценил меры ОПЕК+ по поддержке нефтяного рынка
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365288_0:157:3084:1892_1036x0_80_0_0_ad53c05967093a16e29f25c1066a0745.jpg
РИА Новости

Новак оценил меры ОПЕК+ по поддержке нефтяного рынка

18:42 06.06.2020
533
© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Совместные действия ОПЕК+ позволили избежать серьезных последствий самого значительного падения спроса на нефть в истории, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
"Хотел бы высказать слова благодарности всем участникам министерской встречи ОПЕК, прошедшей 9 и 12 апреля этого года, за те конструктивные решения, которые были приняты, за совместные действия, которые позволили избежать нам сегодня серьезных последствий самого значительного в истории снижения спроса на мировом нефтяном рынке", - сказал Новак.
Нефтяная качалка
4 июня, 08:00
Нефть и рубль на подъеме: что будет после встречи ОПЕК+
Страны ОПЕК по итогам заседания в субботу приняли решение продлить текущее сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в 9,7 миллиона баррелей в сутки еще на месяц, до конца июля, сообщил ранее РИА Новости источник в организации. При этом министр нефти Ирана Бижан Зангане отметил, что этот уровень сокращения будет продлен при согласии не входящих в ОПЕК участников сделки.
ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
Добыча нефти в Техасе, США
1 мая, 08:00
"Тысяча долларов за баррель": американский план шокирует нефтяной рынок
210001
Обсудить 0
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьБижан ЗанганеОПЕКАлександр НовакСаудовская АравияИранВ мире
Рекомендуем
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак оценил влияние сделки ОПЕК+ на восстановление спроса на нефть
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
Глава Минэнерго отметил важность полного выполнения сделки ОПЕК+
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
Женщина с плакатом в Киеве
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Сергей Шнуров
"Уже переобулся": Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Нефтяные станки-качалки на месторождении недалеко от Ловингтона, штат Нью-Мексико
Источник сообщил, что Мексика не будет продлевать сделку ОПЕК+
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19
Медицинские маски
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
Солянка
Назван самый вредный суп
Сливочное масло
В сливочном масле нашли патогенные бактерии
Нефтяная качалка
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:03В центре Чикаго собрались несколько тысяч протестующих
22:02В Абхазии отметили День русского языка
21:59МИД ответил на предложение Помпео помочь в ситуации с разливом топлива
21:51В Самарской области 77 человек выздоровели от коронавируса
21:48В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь Флойда
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
Лента новостейМолния