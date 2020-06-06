Новак оценил влияние сделки ОПЕК+ на восстановление спроса на нефть

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Спрос на нефть в мире начал восстанавливаться на фоне сделки ОПЕК+ и снятия ограничений, но рынок по-прежнему хрупкий, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Поэтапное смягчение карантинных мер и частичное восстановление экономики привели к тому, что спрос на нефть начал восстанавливаться. Мы видим положительный эффект от совместных действий по ограничению добычи", - сказал Новак, выступая на открытии заседания министерского комитета ОПЕК+.
"Но важно отметить, что рынок по-прежнему находится в хрупком состоянии и нуждается в поддержке", - добавил министр.