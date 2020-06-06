В Новгородской области ликвидировали последствия утечки мазута

"Сегодня днем в Новгородской области закончен комплекс мероприятий по очистке акватории и реки Перетна в Окуловском районе от мазута, вышедшего из емкости, находящейся на берегу. Течь была устранена, емкость перевезена на специализированную площадку", - сообщили в МЧС.