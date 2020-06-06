Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T18:30
https://ria.ru/20200606/1572571848.html
В Новгородской области ликвидировали последствия утечки мазута
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572553936_0:366:864:852_1036x0_80_0_0_8e63387e4da6b63792dcd1841515396c.jpg
РИА Новости

В Новгородской области ликвидировали последствия утечки мазута

18:30 06.06.2020
436
© Фото : МЧС РФЛиквидация последствия утечки мазута в Новгородской области
Ликвидация последствия утечки мазута в Новгородской области
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидировали последствия утечки нефтепродуктов в Окуловском районе Новгородской области, сообщили журналистам в МЧС РФ.
Накануне в МЧС поступила информация об обнаружении маслянистых пятен на реке Перетна в городе Окуловка Новгородской области.
"Сегодня днем в Новгородской области закончен комплекс мероприятий по очистке акватории и реки Перетна в Окуловском районе от мазута, вышедшего из емкости, находящейся на берегу. Течь была устранена, емкость перевезена на специализированную площадку", - сообщили в МЧС.
В рамках ликвидации проведены работы по вывозу грунта, на который разлились нефтепродукты. Также с помощью боновых заграждений проведена очистка воды.
К ликвидации последствий утечки были привлечены от РСЧС 35 человек и 12 единиц техники.
Утечка нефтепродуктов
Вчера, 20:10
На Ямале произошел несанкционированный слив нефтепродуктов в почву
421300
Обсудить 1
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОкуловкаОкуловский районНовгородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Волга
В Волге заметили нефтяное пятно
Солянка
Назван самый вредный суп
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи оценили новый российский препарат от коронавируса
Полицейский
В Петербурге задержали подозреваемого в краже денег у блокадницы
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова предложила Гергиеву обсудить вопросы работы открытых площадок
Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета Победа
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве школьницы в Красноярском крае
Стакан
Ученый развеял миф о профилактике малярии с помощью джина с тоником
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак оценил влияние сделки ОПЕК+ на восстановление спроса на нефть
Сотрудники противопожарной службы ГУМЧС России
В Кабардино-Балкарии двое детей погибли при пожаре в частном доме
Демонстранты во время акции протеста в Берлине. 6 июня 2020
В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
Фрегат Адмирал флота Касатонов
Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
Смог над площадью Виджай Чоук в Нью-Дели, Индия
СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
Главный въезд на базу Бюхель в Германии
Немецкий правозащитник прокомментировал вывод американских войск
Участник акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Утечка нефтепродуктов
На Ямале произошел несанкционированный слив нефтепродуктов в почву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:03В центре Чикаго собрались несколько тысяч протестующих
22:02В Абхазии отметили День русского языка
21:59МИД ответил на предложение Помпео помочь в ситуации с разливом топлива
21:51В Самарской области 77 человек выздоровели от коронавируса
21:48В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь Флойда
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
Лента новостейМолния