В Новгородской области ликвидировали последствия утечки мазута

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидировали последствия утечки нефтепродуктов в Окуловском районе Новгородской области, сообщили журналистам в МЧС РФ.
Накануне в МЧС поступила информация об обнаружении маслянистых пятен на реке Перетна в городе Окуловка Новгородской области.
"Сегодня днем в Новгородской области закончен комплекс мероприятий по очистке акватории и реки Перетна в Окуловском районе от мазута, вышедшего из емкости, находящейся на берегу. Течь была устранена, емкость перевезена на специализированную площадку", - сообщили в МЧС.
В рамках ликвидации проведены работы по вывозу грунта, на который разлились нефтепродукты. Также с помощью боновых заграждений проведена очистка воды.
К ликвидации последствий утечки были привлечены от РСЧС 35 человек и 12 единиц техники.