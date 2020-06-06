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В Волге заметили нефтяное пятно
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РИА Новости

В Волге заметили нефтяное пятно

18:28 06.06.2020 (обновлено: 20:17 06.06.2020)
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© РИА Новости / Андрей ВасильевВолга
Волга
© РИА Новости / Андрей Васильев
САРАТОВ, 6 июн — РИА Новости. Нефтяное пятно обнаружили в Волге у берегов Саратова, прокуратура начала проверку, сообщило в субботу надзорное ведомство.
"Прокуратурой Саратовской области <...> организована проверка по факту обнаружения нефтяного пятна в Волгоградском водохранилище реки Волга в районе Увекского ковша. Совместно со специалистами лаборатории отобраны пробы воды в целях определения степени загрязнения. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — сообщается на странице облпрокуратуры в Instagram.
На фото, опубликованных прокуратурой, запечатлено темное пятно в воде, а в нескольких десятках метрах от берега установлены боновые заграждения.
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YSYar S
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