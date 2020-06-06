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2020-06-06T18:06
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В Кабардино-Балкарии двое детей погибли при пожаре в частном доме
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РИА Новости

В Кабардино-Балкарии двое детей погибли при пожаре в частном доме

18:06 06.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУМЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУМЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУМЧС России. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 6 июн – РИА Новости. Двое детей погибли во время пожара в частном доме в селе в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУМЧС.
"В 15.05 мск в субботу поступило сообщение, что на улице Почтовая в селении Сармаково произошел пожар на территории частного домовладения. Горела кровля на площади 150 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По состоянию на 16.30 мск пожар ликвидирован, отмечает ведомство.
"На месте пожара обнаружены тела двух детей 2015 и 2017 годов рождения. Причины пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются", - уточняет МЧС.
По данным ведомства, в тушении пожара участвовали восемь пожарных и две единицы техники.
Региональное СУСК сообщает, что по факту гибели детей проводится доследственная проверка.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Зольский районПроисшествия
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