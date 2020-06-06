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2020-06-06T18:12
https://ria.ru/20200606/1572571269.html
Эксперт рассказал, зачем нужна Национальная база генетической информации
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РИА Новости

Эксперт рассказал, зачем нужна Национальная база генетической информации

18:02 06.06.2020 (обновлено: 18:12 06.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории производит пробы в Медико-генетическом центре в Москве
Сотрудник лаборатории производит пробы в Медико-генетическом центре в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Национальная база генетической информации нужна для своевременной профилактики или успешного лечения болезней, заявил в эфире радио "Комсомольская правда" директор по развитию медико-генетического центра Genotek Артем Елмуратов.
Ранее создать такую базу президент Владимир Путин поручил правительству и Курчатовскому институту.
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По словам эксперта, благодаря такому реестру врачи получат доступ к персональной информации больных и смогут прогнозировать риски возникновения заболеваний у конкретного пациента.
"Если делать скрининг генома человека перед планированием семьи, а это очень важная тема, то можно резко снизить количество наследственных заболеваний", — добавил он.
По мнению Елмуратова, создание единой базы будет способствовать развитию персонализированной медицины, когда врачи учитывают индивидуальные особенности каждого человека.
Со следующего года на разработку Национальной базы генетической информации начнут выделять средства из федерального бюджета.
Также Путин ранее потребовал разработать отечественное оборудование, позволяющее проводить исследования мирового уровня в области генетических технологий, обеспечить потребности в кадрах в области разработки и применения генетических технологий, а также создать центры геномных исследований по разработке вакцин для профилактики коронавируса.
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РоссияGenotekЗдоровьеКурчатовский институтВладимир ПутинОбщество
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