Эксперт рассказал, зачем нужна Национальная база генетической информации

Сотрудник лаборатории производит пробы в Медико-генетическом центре в Москве

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Национальная база генетической информации нужна для своевременной профилактики или успешного лечения болезней, заявил в эфире радио " Национальная база генетической информации нужна для своевременной профилактики или успешного лечения болезней, заявил в эфире радио " Комсомольская правда " директор по развитию медико-генетического центра Genotek Артем Елмуратов.

Гены на базу: зачем нужен реестр генетической информации?

По словам эксперта, благодаря такому реестру врачи получат доступ к персональной информации больных и смогут прогнозировать риски возникновения заболеваний у конкретного пациента.

"Если делать скрининг генома человека перед планированием семьи, а это очень важная тема, то можно резко снизить количество наследственных заболеваний", — добавил он.

По мнению Елмуратова, создание единой базы будет способствовать развитию персонализированной медицины, когда врачи учитывают индивидуальные особенности каждого человека.

Со следующего года на разработку Национальной базы генетической информации начнут выделять средства из федерального бюджета.