Ученый развеял миф о профилактике малярии с помощью джина с тоником

По его словам, нужное количество хинина есть, возможно, в ведре тоника, а джина столько лучше не пить.

"Действительно, в тонике содержится хинин... Но там следовые количества, им нельзя ни профилактироваться, ни тем более лечиться. К сожалению, да, смертельное заболевание", - сказал Морозов.

"Подъем температуры, увеличение печени, селезенки, жар, озноб, сменяющие друг друга. И вот при смертельном виде малярии это, к сожалению, достаточно быстро заканчивается", - сказал учёный. По его словам, от малярии ежегодно умирают в мире от 400 до 500 тысяч человек.