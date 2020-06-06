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2020-06-06T17:54
https://ria.ru/20200606/1572571045.html
Ученый развеял миф о профилактике малярии с помощью джина с тоником
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РИА Новости

Ученый развеял миф о профилактике малярии с помощью джина с тоником

17:54 06.06.2020
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CC0 / insightzaoya / Стакан водыСтакан
Стакан
CC0 / insightzaoya / Стакан воды
ВЛАДИВОСТОК, 6 июн - РИА Новости. Российский профессор-паразитолог Евгений Морозов раскритиковал идею о возможности профилактики малярии при употреблении джина с тоником.
"Распространённая идея, что джин с тоником профилактирует от малярии, она, к сожалению, никуда не годится", - заявил Морозов в эфире программы "Вести в субботу".
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По его словам, нужное количество хинина есть, возможно, в ведре тоника, а джина столько лучше не пить.
"Действительно, в тонике содержится хинин... Но там следовые количества, им нельзя ни профилактироваться, ни тем более лечиться. К сожалению, да, смертельное заболевание", - сказал Морозов.
Он назвал симптомы болезни при таком виде малярии.
"Подъем температуры, увеличение печени, селезенки, жар, озноб, сменяющие друг друга. И вот при смертельном виде малярии это, к сожалению, достаточно быстро заканчивается", - сказал учёный. По его словам, от малярии ежегодно умирают в мире от 400 до 500 тысяч человек.
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малярияЗдоровье - ОбществоОбщество
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