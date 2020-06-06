Ученый развеял миф о профилактике малярии с помощью джина с тоником

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн - РИА Новости. Российский профессор-паразитолог Евгений Морозов раскритиковал идею о возможности профилактики малярии при употреблении джина с тоником.
"Распространённая идея, что джин с тоником профилактирует от малярии, она, к сожалению, никуда не годится", - заявил Морозов в эфире программы "Вести в субботу".
По его словам, нужное количество хинина есть, возможно, в ведре тоника, а джина столько лучше не пить.
"Действительно, в тонике содержится хинин... Но там следовые количества, им нельзя ни профилактироваться, ни тем более лечиться. К сожалению, да, смертельное заболевание", - сказал Морозов.
Он назвал симптомы болезни при таком виде малярии.
"Подъем температуры, увеличение печени, селезенки, жар, озноб, сменяющие друг друга. И вот при смертельном виде малярии это, к сожалению, достаточно быстро заканчивается", - сказал учёный. По его словам, от малярии ежегодно умирают в мире от 400 до 500 тысяч человек.