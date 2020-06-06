В аэропорту Мумбаи трап въехал в стоящий самолет и повредил крыло

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июн – РИА Новости. Самолет Airbus A320 получил повреждения в аэропорту Мумбаи после того, как сорванный порывами ветра трап ударил по крылу самолета, сообщает издание Times Now.
"Непредсказуемые циклонические штормы, охватившие Индию, создали огромную проблему для оставленных без присмотра самолетов, стоящих в аэропортах. Из-за сильного ветра самолет VT-IHN авиакомпании IndiGo пострадал в Мумбаи от удара трапом авиакомпании SpiceJet, что привело к повреждению крыла и обтекателя двигателя", - сказал представитель аэропорта.
Авиакомпания IndiGo подтвердила произошедшее.
"Этот инцидент произошел рано утром в аэропорту Мумбаи. Трап, принадлежащий SpiceJet, был сорван и повредил стоящий самолет, принадлежащий IndiGo. Инцидент расследуется соответствующими органами", - сказал представитель авиакомпании.
В свою очередь авиакомпания SpiceJet сообщила, что трап был закреплен рядом с одним самолетом авиакомпании, под колеса трапа были подложены противооткатные колодки.
"Около 7.30 утра поднялся внезапный сильный ветер. Никаких предупреждений о плохой погоде не было. Трап SpiceJet, который был надежно закреплен противооткатными упорами, был перемещен назад и ударил по правому крыло самолета IndiGo", - сказал представитель авиакомпании.
Прошедший в середине этой недели в регионе циклон "Нисарга" принес за собой дожди и сильный ветер. Как отметил Индийский метеорологический центр, в Мумбаи такая погода продержится до 8 июня, после чего дожди могут усилиться. В результате непогоды в городе отмечена самая низкая температура для этого времени года - 28 градусов.
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