Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T17:50
https://ria.ru/20200606/1572570986.html
В аэропорту Мумбаи трап въехал в стоящий самолет и повредил крыло
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572570888_0:10:2043:1159_1036x0_80_0_0_caa60d2227a38e859e41d96ed929dd02.jpg
РИА Новости

В аэропорту Мумбаи трап въехал в стоящий самолет и повредил крыло

17:49 06.06.2020 (обновлено: 17:50 06.06.2020)
320
CC BY-SA 4.0 / Trinidade / Самолеты в аэропорту Мумбаи
Самолеты в аэропорту Мумбаи
CC BY-SA 4.0 / Trinidade /
Самолеты в аэропорту Мумбаи. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июн – РИА Новости. Самолет Airbus A320 получил повреждения в аэропорту Мумбаи после того, как сорванный порывами ветра трап ударил по крылу самолета, сообщает издание Times Now.
"Непредсказуемые циклонические штормы, охватившие Индию, создали огромную проблему для оставленных без присмотра самолетов, стоящих в аэропортах. Из-за сильного ветра самолет VT-IHN авиакомпании IndiGo пострадал в Мумбаи от удара трапом авиакомпании SpiceJet, что привело к повреждению крыла и обтекателя двигателя", - сказал представитель аэропорта.
Самолеты в аэропорту Шереметьево
30 мая, 15:10
Источник сообщил о возгорании силовой установки у самолета в Шереметьево
Авиакомпания IndiGo подтвердила произошедшее.
"Этот инцидент произошел рано утром в аэропорту Мумбаи. Трап, принадлежащий SpiceJet, был сорван и повредил стоящий самолет, принадлежащий IndiGo. Инцидент расследуется соответствующими органами", - сказал представитель авиакомпании.
В свою очередь авиакомпания SpiceJet сообщила, что трап был закреплен рядом с одним самолетом авиакомпании, под колеса трапа были подложены противооткатные колодки.
Международный аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина
4 января, 19:08
Пассажирскому самолету в Шереметьево повредили стойку шасси, пишут СМИ
"Около 7.30 утра поднялся внезапный сильный ветер. Никаких предупреждений о плохой погоде не было. Трап SpiceJet, который был надежно закреплен противооткатными упорами, был перемещен назад и ударил по правому крыло самолета IndiGo", - сказал представитель авиакомпании.
Прошедший в середине этой недели в регионе циклон "Нисарга" принес за собой дожди и сильный ветер. Как отметил Индийский метеорологический центр, в Мумбаи такая погода продержится до 8 июня, после чего дожди могут усилиться. В результате непогоды в городе отмечена самая низкая температура для этого времени года - 28 градусов.
Самолет авиакомпании American Airlines
19 декабря 2019, 06:19
СМИ: в США авиамеханик признал вину в попытке повредить самолет
010010
Обсудить 0
IndiGoAirbus A320ИндияМумбаиВ мире
Рекомендуем
Пассажиры в медицинских масках в зоне регистрации в аэропорту Брюсселя
МИД Бельгии назвал факторы, мешающие ЕС решить вопрос об открытии границ
Стакан
Ученый развеял миф о профилактике малярии с помощью джина с тоником
Астероид над Землей
В Японии разрабатывают спутник для уничтожения космического мусора
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает с отчетом на заседании Верховной рады Украины
Зеленский прокомментировал протесты за отставку Авакова
Главный въезд на базу Бюхель в Германии
Немецкий правозащитник прокомментировал вывод американских войск
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обвинил Китай в попытках воспользоваться протестами в США
Полицейский
В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
Самый древний мост в Венеции через Гранд-канал - Мост Риальто
Туристов выгнали из Венеции за купание в Гранд-канале
Волга
В Волге заметили нефтяное пятно
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Талибы заявили об освобождении 38 афганских пленных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал белорусов победить сразу несколько "пандемий"
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Алма-Ата
Власти Алма-Аты назвали митинг в центре города незаконным
Реанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске
В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония
В Японии изобрели маски для бассейна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:03В центре Чикаго собрались несколько тысяч протестующих
22:02В Абхазии отметили День русского языка
21:59МИД ответил на предложение Помпео помочь в ситуации с разливом топлива
21:51В Самарской области 77 человек выздоровели от коронавируса
21:48В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь Флойда
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
Лента новостейМолния