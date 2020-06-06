В аэропорту Мумбаи трап въехал в стоящий самолет и повредил крыло

"Непредсказуемые циклонические штормы, охватившие Индию, создали огромную проблему для оставленных без присмотра самолетов, стоящих в аэропортах. Из-за сильного ветра самолет VT-IHN авиакомпании IndiGo пострадал в Мумбаи от удара трапом авиакомпании SpiceJet, что привело к повреждению крыла и обтекателя двигателя", - сказал представитель аэропорта.

"Этот инцидент произошел рано утром в аэропорту Мумбаи. Трап, принадлежащий SpiceJet, был сорван и повредил стоящий самолет, принадлежащий IndiGo. Инцидент расследуется соответствующими органами", - сказал представитель авиакомпании.

В свою очередь авиакомпания SpiceJet сообщила, что трап был закреплен рядом с одним самолетом авиакомпании, под колеса трапа были подложены противооткатные колодки.

"Около 7.30 утра поднялся внезапный сильный ветер. Никаких предупреждений о плохой погоде не было. Трап SpiceJet, который был надежно закреплен противооткатными упорами, был перемещен назад и ударил по правому крыло самолета IndiGo", - сказал представитель авиакомпании.

Прошедший в середине этой недели в регионе циклон "Нисарга" принес за собой дожди и сильный ветер. Как отметил Индийский метеорологический центр, в Мумбаи такая погода продержится до 8 июня, после чего дожди могут усилиться. В результате непогоды в городе отмечена самая низкая температура для этого времени года - 28 градусов.