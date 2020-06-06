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2020-06-06T17:44
https://ria.ru/20200606/1572570903.html
Помпео обвинил Китай в попытках воспользоваться протестами в США
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РИА Новости

Помпео обвинил Китай в попытках воспользоваться протестами в США

17:44 06.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз обвинил Китай в попытках воспользоваться протестами в США для извлечения политических выгод.
"Бессердечные попытки коммунистической партии Китая использовать трагическую смерть Джорджа Флойда для своей собственной политической выгоды провалятся. Пекин в любое время безжалостно навязывал коммунизм. В непростые времена Соединенные Штаты продолжают обеспечивать свободы", - написал Помпео в своем Twitter-аккаунте.
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Ранее советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC заявлял, что китайцы в опубликованных постах в социальных сетях "наслаждались хаосом" в США. По его словам, эта активность напрямую шла от правительства Китая.
Китай эти обвинения отвергал. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявлял, что нападки США, связанные с тем, что Китай якобы вмешивается или влияет на протесты в США, вызванные смертью афроамериканца Флойда, абсолютно безосновательны.
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Тем временем в последние дни отношения между США и Китаем вновь обострились и из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
США уже грозили отозвать статус специального торгового партнера Гонконга во время массовых антиправительственных демонстраций летом-осенью прошлого года. Трамп заявлял, что, если власти КНР прибегнут к насилию в подавлении протестов, это может повлиять на торговые переговоры Вашингтона и Пекина. Американские сенаторы и официальные лица призывали пересмотреть статус Гонконга, который, по их словам, был скомпрометирован.
Участники акции протеста против полицейского насилия в Вашингтоне
4 июня, 11:00Сказано в эфире
Эта страна не так уж всесильна. Что показали протесты в СШАИмидж США "рушится на глазах" из-за беспорядков в этой стране, пишет польское СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов прокомментировал публикацию.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМайк ПомпеоДональд ТрампМИД КНРГонконгКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Как же америкацны воевать реально будут? Также ныть, что их враги пользуются ракетами и лазерами?))))
6 июня, 18:25
Руслан Якубик
1250001
США сами себя, изо дня в день, объявляют профессиональными терпилами)
6 июня, 19:16
Алекс Радоница
830002
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