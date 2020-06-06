Помпео обвинил Китай в попытках воспользоваться протестами в США

ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз обвинил Китай в попытках воспользоваться протестами в США для извлечения политических выгод.
"Бессердечные попытки коммунистической партии Китая использовать трагическую смерть Джорджа Флойда для своей собственной политической выгоды провалятся. Пекин в любое время безжалостно навязывал коммунизм. В непростые времена Соединенные Штаты продолжают обеспечивать свободы", - написал Помпео в своем Twitter-аккаунте.
Ранее советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC заявлял, что китайцы в опубликованных постах в социальных сетях "наслаждались хаосом" в США. По его словам, эта активность напрямую шла от правительства Китая.
Китай эти обвинения отвергал. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявлял, что нападки США, связанные с тем, что Китай якобы вмешивается или влияет на протесты в США, вызванные смертью афроамериканца Флойда, абсолютно безосновательны.
Тем временем в последние дни отношения между США и Китаем вновь обострились и из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
США уже грозили отозвать статус специального торгового партнера Гонконга во время массовых антиправительственных демонстраций летом-осенью прошлого года. Трамп заявлял, что, если власти КНР прибегнут к насилию в подавлении протестов, это может повлиять на торговые переговоры Вашингтона и Пекина. Американские сенаторы и официальные лица призывали пересмотреть статус Гонконга, который, по их словам, был скомпрометирован.