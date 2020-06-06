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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T17:40
https://ria.ru/20200606/1572570778.html
IKEA 8 июня возобновит работу четырех магазинов в регионах
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РИА Новости

IKEA 8 июня возобновит работу четырех магазинов в регионах

17:39 06.06.2020 (обновлено: 17:40 06.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМагазин ИКЕА
Магазин ИКЕА
© РИА Новости / Илья Питалев
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Магазин ИКЕА. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. IKEA в понедельник, 8 июня, возобновит работу магазинов в Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Уфе, говорится в сообщении компании.
"В понедельник, 8 июня, ИКЕА возобновит работу четырех магазинов: ИКЕА Самара, ИКЕА Ростов-на-Дону, ИКЕА Нижний Новгород и ИКЕА Уфа. Для соблюдения социальной дистанции количество человек, которые смогут одновременно находиться в магазине, будет ограничено", - говорится в сообщении.
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Компания указывает, что посещение магазинов для покупателей будет возможно только в средствах индивидуальной защиты: в Самаре и Ростове-на-Дону - в масках, в Нижнем Новгороде и Уфе - в масках и перчатках. На ряд услуг в магазинах рекомендуется предварительно записаться через сайт.
IKEA также указывает, что посетители могут узнать степень загруженности магазина на российском сайте компании - она отображается в виде светофора, показывающего низкий, средний или высокий уровень загруженности. В среду, 3 июня, открылись несколько магазинов сети в Москве, магазины в других регионах остаются закрытыми до дальнейшего уведомления.
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IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году. Компания работает более чем в 30 странах мира, на конец августа 2019 года она управляла более чем 300 магазинами. В России магазины IKEA работают в составе торговых центров "Мега". Сейчас в РФ открыто 14 комплексов, один магазин городского формата и пять дизайн-студий IKEA.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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