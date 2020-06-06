IKEA 8 июня возобновит работу четырех магазинов в регионах

Компания указывает, что посещение магазинов для покупателей будет возможно только в средствах индивидуальной защиты: в Самаре и Ростове-на-Дону - в масках, в Нижнем Новгороде и Уфе - в масках и перчатках. На ряд услуг в магазинах рекомендуется предварительно записаться через сайт.

IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году. Компания работает более чем в 30 странах мира, на конец августа 2019 года она управляла более чем 300 магазинами. В России магазины IKEA работают в составе торговых центров "Мега". Сейчас в РФ открыто 14 комплексов, один магазин городского формата и пять дизайн-студий IKEA.