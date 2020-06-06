В Японии разрабатывают спутник для уничтожения космического мусора

Уточняется, что к разработкам планируется привлечь компанию SKY Perfect JSAT Corporation и один из наиболее авторитетных НИИ в области физики - RIKEN. Спутник должен будет облучить космический мусор лазерным лучом, а затем сбросить в атмосферу. В настоящее время количество мусора в космосе размером более 10 сантиметров исчисляется 20 тысячами объектов.