В Японии разрабатывают спутник для уничтожения космического мусора

ТОКИО, 6 июн - РИА Новости. Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) начало разработку искусственного спутника для уничтожения космического мусора, сообщил телеканал NHK в субботу.
Уточняется, что к разработкам планируется привлечь компанию SKY Perfect JSAT Corporation и один из наиболее авторитетных НИИ в области физики - RIKEN. Спутник должен будет облучить космический мусор лазерным лучом, а затем сбросить в атмосферу. В настоящее время количество мусора в космосе размером более 10 сантиметров исчисляется 20 тысячами объектов.
Как ожидается, через три года спутник сможет пройти технические испытания в космосе.