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РИА Наука
2020-06-06T17:38
https://ria.ru/20200606/1572570729.html
В Японии разрабатывают спутник для уничтожения космического мусора
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РИА Новости

В Японии разрабатывают спутник для уничтожения космического мусора

17:38 06.06.2020
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© Fotolia / 3000adАстероид над Землей
Астероид над Землей
© Fotolia / 3000ad
Астероид над Землей. Архивное фото
ТОКИО, 6 июн - РИА Новости. Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) начало разработку искусственного спутника для уничтожения космического мусора, сообщил телеканал NHK в субботу.
Уточняется, что к разработкам планируется привлечь компанию SKY Perfect JSAT Corporation и один из наиболее авторитетных НИИ в области физики - RIKEN. Спутник должен будет облучить космический мусор лазерным лучом, а затем сбросить в атмосферу. В настоящее время количество мусора в космосе размером более 10 сантиметров исчисляется 20 тысячами объектов.
Как ожидается, через три года спутник сможет пройти технические испытания в космосе.
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